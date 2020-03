În semestrul I

Peste un milion de absenţe, mai exact 1.045.879, au fost trecute în cataloage de profesorii din judeţ în primul semestru al acestui an școlar, mai mult de jumătate dintre acestea fiind însă motivate.

Nejustificate au rămas 535.631 de absențe.

Recordmanii la chiul sunt elevii din clasele de învățământ profesional, sistem de trei ani care pune mai mult accent pe practică și mai puțin pe teorie și îi învață pe școlari o meserie.

Cei 4.719 elevi din statistici au bifat un număr de 157.751 de absențe. Asta înseamnă că, în medie, fiecare elev de la profesională a lipsit 33,4 ore de curs în primul semestru. Mai puțin de jumătate dintre absențele lor au fost motivate (65.361), potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Suceava.

Absențe multe au și elevii de la liceele serale, liceele cu frecvență redusă sau învățământ postliceal.

Cât privește elevii de la liceu, zi, aceștia au trecut în cataloage 450.712 absențe (în medie câte 20.5 absențe de elev), dintre care 283.342 motivate. Liceenii au înregistrat mai multe absențe decât colegii lor de gimnaziu şi de la învăţământul primar la un loc.

Consecințe de ordin material pentru chiulangii

Absenteismul elevilor poate avea consecințe și de ordin material. Pentru liceenii care primesc bursa „Bani de liceu”, de 250 de lei/ lună, aceasta poate fi sistată atunci când beneficiarul depășește 20 de absențe nemotivate.

La fel este și în cazul bursei profesionale, care se acordă elevilor înscriși în clasele de învățământ profesional sau dual.

Acest sprijin financiar nu se mai acordă pe o perioadă de o lună, dacă elevul are mai mult de 10 absenţe nemotivate în luna precedentă; pe o perioadă de trei luni dacă elevul înregistrează cel puţin 20 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu ori cel puţin 20% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/ un singur modul, cumulate pe an şcolar; pe o perioadă de 6 luni, dacă elevul înregistrează cel puţin 40 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/ un singur modul, cumulate pe an şcolar.

De asemenea, dacă o familie beneficiază de alocație pentru susținerea familiei (sprijin pentru familiile cu venituri reduse, monoparentale, etc), aceste alocații pot fi tăiate parțial (20 sau 50%) sau complet, în cazul în care un copil al familiei, elev, înregistrează absențe peste un anumit prag.