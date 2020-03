#petimpdepandemie

Mărturii ale sucevenilor din diaspora, într-o lume terorizată de coronavirus

Mai crede cineva că e o joacă?

Mesajul Magdei, din Roma: “Dacă România nu va învăța din greșelile Italiei, va fi foarte rău”

“În toată regiunea Lazio (cum ar fi la noi județul) sunt 1.600 de aparate de ventilație. În Suceava sunt 18?”

Într-un magazin precum cel din Kaufland au voie 6-8 persoane. Iese una, intră alta

“Seara mă culc cu speranța că atunci când mă voi trezi va dispărea totul, dar nu e așa. E un coșmar”

Magda a trimis inițial pe pagina de facebook a Monitorului mai multe fotografii cu zeci de sicrie depozitate în camere mortuare. Imaginile te șochează pur și simplu și te întrebi dacă sunt adevărate sau nu. Dacă în acele sicrie sunt într-adevăr oameni morți.

“Bună seara. Sunt Magda și locuiesc la Roma de 15 ani. Vă rog din suflet să continuați a încuraja oamenii pentru a rămâne în casele lor. Numai așa România va putea evita catastrofa din Italia. Vă trimit poze din Bergamo din seara asta”, era mesajul care însoțea acele fotografii.

Bergamo este unul dintre cele mai afectate orașe ale Italiei de pandemia de coronavirus. Sunt atât de multe persoane decedate, încât sicriele nu mai încap în camerele mortuare.

Înmormântările sunt pe repede înainte, fără funeraliile obișnuite.

Au apărut deja pe internet (preluate și de televiziunile din România) imagini de miercuri seară cum sicriele sunt preluate de convoaie militare și transportate la alte cimitire și crematorii din regiunea Lombardia.”

“Mă îngrijorează faptul că îi am pe ai mei acasă, la Suceava, și nu pot să îi am aproape să îi ajut”

I-am scris Magdei și am rugat-o să ne povestească cum resimte ea toată situația de la ea din zonă, iar răspunsul ei a venit câteva ore mai târziu.

“La noi, la Roma, pentru moment e ok... sunt cazuri și focare de infecție izolate și puse în carantină. În nord e jale. Am o prietenă care este asistentă la un spital din Milano și mi-a zis că e de rău. Lucrează mult și epidemia nu pare să se oprească. Italia a luat măsuri cam târziu. Dacă închideau tot atunci când erau o sută/două de infectați era altfel situația acum. Încă sunt persoane care nu ascultă recomandarea de a sta în casă și de a nu ieși. Nu îmi e frică de virus, pentru că sunt aici și știu că dacă mi se întâmplă ceva sunt pe mâini bune. Au făcut alte spitale de urgență aici la Roma, pentru a putea prelua și pacienți din nord (Bergamo și Milano), care nu mai au locuri. Spitale sunt bine echipate și au foarte multe aparate de ventilație în dotare. În toată regiunea Lazio (cum ar fi la noi județul) sunt 1.600 de aparate de ventilație. În Suceava sunt 18? Deci după cum vedeți, e o diferență foarte mare. Mă îngrijorează faptul că îi am pe ai mei acasă, la Suceava, și nu pot să îi am aproape să îi ajut. Dacă România nu va învăța din greșelile Italiei, va fi foarte rău.

Seara mă culc cu speranța că atunci când mă voi trezi va dispărea totul, dar nu e așa. E un coșmar.

Mergi la market și se stă la rând. Când se intră în magazin trebuie sa te dezinfectezi cu o soluție pentru mâini care se află la intrarea în magazin. Se intră pe rând. Iese unul și intră altul. Se poate sta maxim jumătate de oră înăuntru. Pot lăsa în tot magazinul, care e ca mărime la fel ca Kaufland-ul de la Piața Mică, 6 până la 8 persoane.

Se citește teroare în ochii oamenilor, ăia puțini pe care îi vezi la market. Suntem toți speriați și încă nu pot să cred în ce situație ne aflăm”.