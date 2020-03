Din Spania

“Au fost în jur de 40 de ore în care febra de la 39,5 nu a scăzut, am înțepenit pur și simplu din cauza durerii acute musculare și durerii din piept care mă apăsa. Deschideam ochii, dar nu puteam să vorbesc”

Rodica este o suceveancă stabilită de 18 ani în Spania, la Madrid, și a fost confirmată pozitiv cu COVID-19 pe la începutul lunii martie.

A luat coronavirusul de la o doctoriță, care la rândul ei nu știa că este infectată.

A început totul cu dureri de cap și în gât, însă a pus-o pe seama oboselii din ultima perioadă, cauzată de un deces în familie. A început să tușească, durerile s-au acutizat și a aflat ulterior de la doctorița cu care se îmbrățișase în urmă cu câteva zile, într-un gest de consolare după acel deces prin care Rodica trecuse, că a fost confirmată pozitiv cu COVID-19. I s-a făcut testul, iar temerile s-au adeverit: virusul era în corpul ei.

Aseară, într-un mesaj trimis pe rețeaua de socializare Facebook, Rodica a povestit pentru Monitorul de Suceava: “Aseară (n.r. - joi seară) mi-au zis ca am o pneumonie și sunt tare slăbită. Ceea ce pot să-ti spun pe scurt e că au fost în jur de 40 de ore în care febra de la 39,5 nu a scăzut, am înțepenit pur și simplu din cauza durerii acute musculare și durerii din piept care mă apăsa. Deschideam ochii dar nu puteam să vorbesc. Nu mai aveam putere. Atunci, doar m-am rugat. Eram convinsă ca dacă Dumnezeu nu intervine, suflarea mea de viață se va stinge. Am fost lucidă, știind că dacă cumva cedez eu, va ceda și corpul.”

Rodica povestește că a primit tratament la domiciliu, pentru că în Spania, una dintre cele mai afectate țări de coronavirus, spitalele sunt pline de pacienți infectați. Sistemul sanitar spaniol e pur și simplu depășit de numărul mare de bolnavi.

Au fost zile în care nu s-a putut mișca din pat și nici să mănânce. Fiul ei, în vârstă de 24 de ani, a fost cel care a avut grijă de ea, cei doi, mamă și fiu, locuind împreună. Tânărul este și el infectat acum, dar, fiind mai tânăr, “rezistă mult mai bine decât mine”, spunea Rodica. De câteva zile se simte puțin mai bine, însă este în continuare slăbit, iar medicii i-au descoperit și o pneumonie.

Mesaj către suceveni: Ce trebuie să facă sucevenii este să nu se sperie, să fie prudenți, responsabili

Deși încă în convalescență, Rodica a găsit putere să scrie un mesaj către suceveni:

“Rugămintea mea este ca sucevenii noștri să fie oameni responsabili. Altruiști, să se intereseze de vecinii lor, să fie uniți, să nu și piardă credința în Dumnezeu oricât de greu le-ar fi. Și acum cu această criză sanitară să respecte noua lege de a sta acasă. Ștefan cel Mare suna din goarnă și ostașii lui se adunau din văi și de pe ogoare și ne-au lăsat moștenire cea mai frumoasă zonă din lume. Nouă, astăzi ni se cere să stăm în case. E așa de greu, dragi suceveni?

Ce trebuie să facă sucevenii este să nu se sperie, să fie prudenți, responsabili. Iar dacă le vor apărea dureri de cap, durere în gât, tuse seacă, febra, durere musculară și insuficiență respiratorie trebuie să stea în casă și să sune la urgență sau numerele destinate în acest caz. Calmul îi va ajuta, responsabilitatea îi va feri de a îmbolnăvi și pe alții, unitatea îi va face să treacă mai ușor acest timp, iar credința îi va face să aibă speranța că totul e în mâna lui Dumnezeu. Însă și noi avem partea noastră în această criza sanitară. Dacă chiar vor o știre corectă să acceseze site-urile oficiale ale Ministerului Sănătății și să nu creadă grozăviile care plutesc acum menite doar să creeze haos, ură, dezbinare. Un popor Unit este un popor greu de învins.”