Vineri, 20 Martie 2020 (15:08:37)

“Nouă, 5 persoane, contacți direcți (toți din firmă) nu ni s-au făcut testări”, îmi explica vineri arhitectul sucevean Elena Hison, care s-a autoizolat la domiciliu, împreună cu familia ei, după ce unul dintre colegii lor de birou a fost diagnosticat cu COVID-19.

E vorba de al 5-lea sucevean din cei nouă confirmați până acum cu coronavirus, un bărbat în vârstă de 37 de ani, care este într-o stare destul de critică, fiind internat la Reanimare, la Iași.

“În acest moment (după 9 zile de la ultimul contact cu el) noi suntem asimptomatici și autoizolati. Nu am fost testați pentru că…NU SUNT TESTE”, scrie Elena pe pagina ei de Facebook.

Elena susține că sunt în total sunt 5 persoane care au împărțit același birou cu bărbatul infectat cu coronavirus. “Toți suntem la autoizolare și nici unul nu a fost testat”, arată Elena Hison, explicând că bărbatul diagsnoticat cu COVID-19 a aflat abia miercuri că este infectat cu coronavirus.

Arhitectul a mai spus că mama și prietena bărbatului internat la Iași au fost și ele testate, însă de două zile nu le-a mai spus nimeni nimic.

“Colegul nostru împarte același birou cu alți trei colegi. Ultima oară a fost la firmă, miercuri, 11 martie. În firmă suntem șase angajați. Spre după-amiază a început să se simtă rău, după ce cu câteva zile în urmă a avut o răceală, însă starea i se ameliorase. A venit la serviciu, dar după câteva ore, a plecat din nou acasă. Ulterior, am aflat că a ajuns la spital, iar abia săptămâna acesta a fost diagnosticat cu COVID-19”, a explicat Elena Hison.

· DSP: “Sunt peste 1000 de teste. Au fost identificați contacții direcți și doar aceștia au fost testați”

Contactată telefonic, directorul DSP Suceava, Silvia Boliacu a declarat că și în acest caz „a fost efectuată ancheta epidemiologică, au fost identificați contacții direcți și doar aceștia au fost testați, conform procedurilor”. Șefa DSP a mai precizat că nu sunt probleme în aprovizionarea cu teste: „sunt teste, sunt peste 1000 de teste”. Ea a mai spus că nu se efectuează testări la cerere.

· Nu a călătorit în străinătate, nu are probleme de sănătate, traseul lui zilnic: birou –casă și eventual câteva cumpărături. Și totuși, a luat virusul și e la Reanimare

Tot pe rețeaua de socializare, Elena Hison a postat un mesaj care ar trebui să pună multă lume pe gânduri: “Și acum vreau să fiți atenți: colegul meu are doar 37 de an, fără probleme de sănătate, și NU a avut contacți pozitivi și istoric de călătorie în străinătate, traseul lui zilnic: birou –casă și eventual câteva cumpărături (strict necesare). Rutina lui și a noastră zilnică din ultima perioada de timp. Spălat mâinile de zeci de ori, dezinfectat uși, mânere etc., evitat aglomerațiile. Vă recunoașteți și pe mulți dintre voi, nu-i așa? Acum mai considerați că vouă nu vi se poate întâmpla?

Mesajul meu este: # STAȚI ACASA!”, se mai arată în postarea făcută vineri de Elena pe Facebook. “Nu vă mai considerați intangibili. Sistemul nostru medical nu poate face față nici măcar acum. Doctorii sunt puțini și fac deja eforturi supraomenești. Nu sunt teste, nu sunt echipamente de protecție. Dacă ITALIA este depășită, vă imaginați ce va fi la noi?

Voi, cei care știți că ați venit din zone de risc, STAȚI ACASĂ, izolați de restul familiei sau izolați împreună cu ei (dacă doriți să îi expuneți). Puteți fi asimptomatici, dar să îi infectați pe cei din jurul vostru. 14 zile în casă pot face diferența”.