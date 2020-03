Eveniment

Compania Union Cars a inaugurat, în mod oficial, prima reprezentanță Ford din județul Suceava și a lansat pe piața suceveană noul Ford Puma, prima mașină cu tehnologie hybrid construită în România. Evenimentul a avut loc la reprezentanța Ford - Union Cars, situată la ieșire din Suceava spre Fălticeni, în prezența a numeroși reprezentanți ai administrației locale, oameni de afaceri și parteneri ai companiei. La inaugurarea noului show-room Ford din județul Suceava au fost prezenți directorul general al Ford România, Cristian Prichea, primarul Sucevei, Ion Lungu, viceprimarul Lucian Harșovschi, subprefectul Daniel Prorociuc, coproprietarul Union Cars, Bogdan Mustață, precum și directorul reprezentanței Ford din Suceava, Geanina Petrariu.

În deschiderea evenimentului, directorul executiv și coproprietarul companiei Union Cars, Bogdan Mustață, le-a mulțumit tuturor celor prezenți pentru că au răspuns pozitiv invitației de a participa la deschiderea primei reprezentanțe Ford din Suceava. „Din câte știu eu, în Suceava nu a mai existat o reprezentanță Ford și iată-ne acum în fața unui fapt împlinit. Ne bucurăm că am reușit să aducem Ford în Suceava. Ne bucurăm că Ford ne-a acordat încrederea și am devenit parteneri în această nouă aventură, dar și că am reușit că aducem acest brand de o forță colosală aici, în Suceava”, a spus Bogdan Mustață. El a ținut să evidențieze faptul că la Ford – Union Cars Suceava, clienții vor fi întâmpinați de o echipă foarte bună, de profesioniști, care vor fi întotdeauna la dispoziția lor. La rândul său, primarul Sucevei, Ion Lungu, a salutat faptul că Union Cars a inaugurat această reprezentanță în zona metropolitană Suceava, el declarând că municipalitatea sprijină în totalitate dezvoltarea transportului ecologic. „Ne bucurăm că strategia de promovare a transportului ecologic în orașul Suceava este preluată și de agenți economici privați. Municipalitatea suceveană încurajează și transportul electric hybrid, oferind facilități pentru parcare și încărcare gratuită. De asemenea, promovăm transportul ecologic și pe distanțe mari, din acest punct de vedere mașinile electrice hybrid pot reprezenta soluția ideală”, a declarat Ion Lungu, el adăugând că din punctul său de vedere trebuie încurajate companiile care produc astfel de autoturisme în România.

Directorul general Ford România, Cristian Prichea: Lansăm la Suceava un produs extraordinar, noul Ford Puma

Invitat să ia cuvântul, directorul general Ford România, Cristian Prichea, a salutat faptul că Ford deschide la Suceava o nouă reprezentanță, într-un județ în care în anul 2019 s-a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri la nivel național în ceea ce privește vânzarea de autoturisme. „Union Cars Suceava este cea de a 37-a locație 3S, Sales, Service și Centru Piese de Schimb, de altfel și cea mai nouă locație Ford în Romania. Compania Union Cars este prezentă în domeniul auto de 19 de ani, iar deschiderea noului showroom Ford în Suceava vine în contextul evoluției favorabile a industriei auto în acest județ. Suntem, așadar, încrezători în noua locație Ford din Suceava și le dorim mult succes”, a spus Cristian Prichea. El a subliniat faptul că odată cu inaugurarea noii reprezentanțe, Ford lansează la Suceava un produs extraordinar, noul Ford Puma, primul dintre cele 14 vehicule electrificate pe care Ford le va lansa în acest an. Cristian Prichea a explicat că Puma este cel de-al doilea model pe care Ford îl produce exclusiv la fabrica din Craiova, începând din octombrie anul trecut, alături de EcoSport și de mult premiatul motor de 1.0 EcoBoost, desemnat pentru șapte ani la rând drept „Motorul Internațional al Anului”, disponibil acum și în varianta mild-hybrid. „Puma, aceasta mașină superbă este construită, într-una dintre cele mai moderne și tehnologizate fabrici pe care Ford le are la nivel global, iar aceasta se afla la noi, la Craiova. Puma se situează în segmental SUV-urilor compacte, care se bucură de cea mai mare creștere la nivel european și se așteaptă ca până în 2027 să fie, de altfel, și cel mai mare la nivelul întregii industrii. Iar acest trend, bineînțeles, se respectă și pentru piața din România. Iar atunci când Ford a luat decizia de a lansa pe piață modelul Puma, nu am făcut-o doar pentru a concura, ci pentru a câștiga acest segment”, a declarat directorul general Ford România.

Noul Ford Puma vine cu dotări unice pe piața auto românească

Cristian Prichea a mai spus că Ford a construit acest model după ce clienții „ne-au spus că doresc un vehicul cu un design remarcabil, care să ofere soluții pentru viața de zi cu zi”. El a subliniat că noul Ford Puma depășește această cerință, oferind clienților dotări unice, cum ar fi scaune cu masaj lombar, haionul acționat electric, huse de scaune detașabile, conectivitate wireless pentru telefon, ceasuri de bord digitale și nu în ultimul rând un spațiu de încărcare de neegalatîn segmentul de 456 de litri.

De precizat că noul Ford Puma este disponibil la vânzare pentru persoane fizice prin programul Rabla, cu o rată lunară de 730 de lei, ofertă valabilă până la data de 31 martie 2020.