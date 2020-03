Solidaritate

Alianța USR-PLUS Fălticeni, în colaborare cu Centrul de Transfuzii Sanguine Suceava au organizat, sâmbătă, o campanie de donare de sânge, la sediul organizației PLUS din Fălticeni. De precizat că încă de la primele ore ale dimineții fălticenenii au răspuns pozitiv apelului la donare de sânge. Nu mică le-a fost mirarea celor prezenți, când la acțiunea de donare de sânge organizată de PLUS a venit, printre primii, și primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman. Acesta a donat sânge alături de ceilalți fălticeneni care au răspuns apelului celor de la USR-PLUS. Întrebat ulterior de ce a ținut să participe la această acțiune, Cătălin Coman nu a dorit să facă vreo declarație, precizând doar că din punctul său de vedere astfel de acțiuni sunt normale și binevenite. El a precizat că „sângele nu are culoare politică”, adăugând că îl bucură faptul că a putut să facă un astfel de gest care poate salva viața unor oameni.

La acțiunea de sâmbătă organizată de USR-PLUS și coordonată de candidatul PLUS pentru primăria Fălticeni, George Mîndruță, au fost prezenți, până la orele prânzului, aproximativ 30 de donatori. George Mîndruță a declarat, la rândul său, că este a doua acțiune de acest fel, după cea organizată în luna august 2019, când s-au colectat nu mai puțin de 20 de litri de sânge. „Este a doua acțiune de donare de sânge pe care o organizăm deoarece considerăm că este un aspect extrem de important și oarecum dureros pentru spitalele din România, având în vedere că unele dintre ele suferă de o lipsă acută de sânge. Statisticile arată că undeva la 1,7% din populația României donează sânge și încercăm să-i încurajăm pe cei care pot, care îndeplinesc condițiile de donare, să facă acest gest deoarece este o nevoie acută de sânge și trebuie să ne implicăm. Este și un semn de altruism, de empatie față de cei aflați în nevoie”, a spus George Mîndruță. El a precizat că își dorește ca și la acțiunea de sâmbătă cantitatea de sânge să fie cel puțin aceeași cu cea de anul trecut.