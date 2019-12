Eveniment

Primăria şi Consiliul Local Berchişeşti au oferit, care în fiecare an, cadouri copiilor din şcolile şi grădiniţele din această comună. Moş Crăciun a fost ajutat de primarul din Berchişeşti, Violeta Ţăran, care a mers în toate şcolile şi grădiniţele din comună pentru a le oferi dulciuri copiilor.

„Ca în fiecare an, înaintea sărbătorilor iernii, Primăria şi Consiliul Local Berchişeşti au dorit să aşeze zâmbete pe feţele copiilor din comună. În preajma marii sărbători a Naşterii Domnului vreau să le mulţumesc elevilor din Berchişeşti pentru rezultatele bune şi foarte bune obţinute în acest an la învăţătură, precum şi inimoşilor noştri dascăli, profesori, învăţători şi educatori”, a spus Violeta Ţăran. Ea a adăugat că toţi copiii din comuna Berchişeşti merită acum cu prisosinţă o vacanţă frumoasă şi binemeritată, pentru a începe noul an cu forţe proaspete.