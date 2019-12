S-or fi întâmplat altele mai importante pe planeta fotbalistică, dar aș începe cu acest rezultat: Atalanta-Milan 5-0, în condițiile în care la gazde n-a evoluat golgheterul Duvan Zapata! Ca unul care a trăit vremurile tripletei olandeze Rijkaard-Gullit-van Basten, continuate apoi de vrăjitorul Savicevic și de Weah, singurul Balon de Aur african din istorie, această decădere a Milanului mi se pare dezonorantă pentru propria istorie. Țineți cont că la sfârșitul sezonului trecut clubul a fost exclus din Liga Europa din pricina problemelor financiare. Ca să fac o ironie amară, e un prilej pentru Dinamo să-și justifice mizerabila prestație din ultimii ani, pe motiv că se întâmplă și la case mai mari. Tot din Serie A: în urma înfrângerii categorice în fața lui Inter, Genoa a devenit lanternă, iar această lanternă îl are titular în poartă pe cel mai bun fotbalist din România anului 2019! Sigur, Ionuț Radu nu are vina primordială pentru situația echipei sale de club, după cum nu cred că are mare ”vină” nici pentru titlul acordat, mai degrabă constatăm că jucătorii de câmp n-au fost în stare să livreze fotbal de calitate. Și ultima din Serie A: golul lui Ronaldo din meciul cu Sampdoria, marcat cu o lovitură de cap după o posibilă stare de imponderabilitate. CR7 s-a echilibrat perfect în aer pentru a întâlni și direcționa cu gâtul rigid mingea în poartă. Câteva zile mai târziu venea replica din La Liga. Pornit solitar în teritoriul inamic, Messi s-a trezit înconjurat de adversarii de la Alaves, dar până să se strângă gheara a reușit să lanseze mingea cu stângul, direct la țintă! Fiecare cu calitățile lui.

Și a mai fost și finala Campionatului Mondial al Cluburilor, câștigată cam fără glorie de Liverpool. Un 1-0 după prelungiri cu brazilienii de la Flamengo, chiar brazilianul Firmino fiind cel care a tranșat disputa. Oricum, un trofeu care trebuia bifat, mai ales că se sacrificase Cupa Ligii pentru el. Fiind englezi, nu urmează vacanța, ci meciuri pe 26, pe 29 și pe 2! S-avem vizionare și sărbători fericite!