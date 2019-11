Sărbătoare

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat în şedinţa solemnă de Ziua Bucovinei cadoul Guvernului condus de Ludovic Orban pentru judeţul Suceava. Gheorghe Flutur a spus în cadrul şedinţei că a fost sunat de premierul Ludovic Orban, acesta anunţându-l că pe 16 decembrie a.c. va fi semnat, la Bucureşti, contractul de finanţare pentru un proiect în valoare de 240 de milioane de euro, pentru extinderea reţelelor de apă şi canalizare în 14 localităţi din judeţul Suceava. Flutur a precizat că de acest proiect vor beneficia peste 220.000 de locuitori din cele 14 localităţi. Șeful administraţiei judeţene a precizat că aceasta „este o veste foarte bună din partea Guvernului României”, el amintind că aşteaptă de nu mai puţin de trei ani semnarea acestui contract de finanţare. El a explicat că proiectul este finanţat din fonduri europene prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Apel la unitate din partea lui Flutur de Ziua Bucovinei

Ședinţa festivă a Consiliului Judeţean Suceava, de Ziua Bucovinei, a avut loc în sala Ștefan cel Mare a Palatului Administrativ, la eveniment fiind prezenţi primari din judeţul Suceava, ministrul Culturii, suceveanul Bogdan Gheorghiu, arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, ÎPS Pimen, prefectul Mirela Adomnicăi, primarul Sucevei, Ion Lungu, rectorul Universităţii Suceava, Valentin Popa, precum şi parlamentarii PNL Ioan Balan, Angelica Fădor şi Dumitru Mihalescul şi consilieri judeţeni.

În discursul său, Gheorghe Flutur a reamintit întreaga istorie a unirii Bucovinei cu Țara. „Astăzi, la aniversarea a 101 ani de la Unirea Bucovinei cu România, sunt obligat de istorie să reamintesc momentele importante din zbaterea înaintaşilor noştri, făuritori ai visului de aur al românimii”, a spus Gheorghe Flutur, după care a prezentat principalele momente istorice ale unirii Bucovinei cu ţara. „România Mare din păcate nu a rezistat decât 22 de ani. Fantoma celui de-al Doilea Război Mondial bântuie şi astăzi. La trecerea primului an de la Centenarul Marii Uniri suntem încrezători că, mai devreme sau mai târziu, visul şi faptele generaţiei care a înfăptuit <România dodoloaţă> se va rematerializa, sub altă formă, într-o Europă unită, fără graniţe între state, între fraţi şi vecini”, a spus Flutur. Preşedintele CJ Suceava a ţinut să transmită un îndemn la unitate. „Să iubim mai mult Suceava şi Bucovina. Nu putem să le cerem asta altora dacă nu o facem noi în primul rând”, a spus Gheorghe Flutur. El a făcut referire şi la Nordul Bucovinei, care acum face parte din Ucraina, subliniind faptul că instituţia pe care o conduce are numeroase proiecte transfrontaliere cu autorităţile din Cernăuţi.

ÎPS Pimen l-a lăudat pe împăratul Austriei, dar şi regimul comunism, însă a fost critic cu oamenii politici din România de după 1989

Invitat să ia cuvântul, ÎPS Pimen a spus că sărbătorirea unirii Bucovinei cu patria mamă este un moment aniversar sfânt. „Cinste fruntaşilor bucovineni care s-au făcut mesagerii tuturor bucovinenilor, indiferent de etnie şi religie, de a se uni cu ţara. Cinste bucovinenilor care în timpul ocupaţiei austriece şi-au păstrat credinţa strămoşească şi iubirea de ţara lor, România”, a spus ÎPS Pimen. Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor l-a lăudat pe împăratul Austriei, dar şi fostul regim comunist din România, însă a fost critic cu cei din clasa politică din România de după anul 1989, care au împiedicat retrocedarea Fondului Bisericesc Ortodox din Bucovina. „Cinste împăratului Austriei, care a respectat dreptul de proprietate al Bisericii Ortodoxe din Bucovina privind bunurile mănăstirilor desfiinţate chiar de împărat. Cinste oamenilor din Guvernul României din timpul regimului comunist care, deşi au confiscat bunurile Fondului Bisericesc Ortodox din Bucovina, totuşi au înscris în cartea funciară că proprietarul bunurilor confiscate în 1949 a fost Fondul Bisericesc, potrivit legilor din anii ocupaţiei austriece. Ruşine oamenilor politici înscăunaţi la conducerea ţării după evenimentele din decembrie 1989, care corup oamenii Justiţiei pentru a da hotărâri judecătoreşti fără acoperire juridică, în vederea împiedicării aplicării legilor privind retrocedarea averilor confiscate de regimul comunist, în cazul nostru bunurile Fondului Bisericesc Ortodox Român din Bucovina. Decizia în care se menţionează <nu am dovedit îndeajuns că am fost proprietarii Fondului Bisericesc> nesocoteşte prevederile legale”, a precizat ÎPS Pimen. El i-a lăudat în schimb pe judecătorii Tribunalului Suceava şi le-a transmis sănătate lui Gheorghe Flutur şi Ion Lungu, pentru tot ceea ce au făcut pentru binele Bucovinei. „Cinste domnilor judecători de la Tribunalul Suceava pentru integritatea lor deontologică privind faptul că Fondul Bisericesc a fost proprietarul deplin al bunurilor sale. Rog pe Bunul Dumnezeu să le dea sănătate şi zile îndelungate domnului Gheorghe Flutur şi domnului Ion Lungu, prin tot ce au făcut până acum în cadrul slujirii lor dovedind că sunt cu adevărat bucovineni, buni gospodari, pentru mai binele sfintei noastre Bucovina”, a mai declarat ÎPS Pimen.

Mesajele autorităţilor centrale, judeţene şi locale

Prezent la şedinţa festivă de Ziua Bucovinei, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a subliniat faptul că „Bucovina ocupă un loc special în istoria ţării noastre, în conştiinţa poporului român şi în sufletul meu”, a spus Bogdan Gheorghiu. Acesta a adăugat că „Bucovina este o invitaţie pentru descoperirea României profunde”. El a spus că 28 noiembrie este o zi pentru a sărbători nu numai unificarea românilor, ci şi valorile comune „care ne-au legat de-a lungul timpului”.

În numele parlamentarilor de Suceava a luat cuvântul deputatul PNL Ioan Balan, a spus că îl bucură faptul că Bucovina a fost repusă în normele ei de Gheorghe Flutur şi de o echipă condusă de acesta. „Gheorghe Flutur a înţeles însemnătatea acestui moment, care pe noi ne defineşte ca identitate. Bucovina nu mai este doar între graniţele istorice, Bucovina este deja o stare de spirit, pe care o simţim de la intrarea în judeţ, unde suntem întâmpinaţi de mesajul <Hai în Bucovina!>, şi până la Vatra Dornei sau Siret.

Invitată să ia cuvântul, prefectul Mirela Adomnicăi a precizat faptul că această sărbătoare este totuşi puţin umbrită de faptul că anul acesta se împlinesc 79 de ani de când Bucovina de Nord a fost anexată URSS, iar în momentul de faţă aceasta se află în Ucraina. Ea a spus că din 2018 Guvernul României a început un program de burse pentru copii care învaţă limba română în şcoli din Ucraina. Adomnicăi a făcut un apel către Gheorghe Flutur pentru ca acest proiect guvernamental să fie continuat de premierul Ludovic Orban, astfel încât copiii din Ucraina să poată învăţa în continuare limba română.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a arătat că Unirea Bucovinei cu ţara este unul dintre cele mai importante momente trăite de poporul român. „Este o bucurie lăsată de înaintaşii noştri şi avem obligaţia să o dăm mai departe urmaşilor noştri. Dacă nu exista 28 noiembrie, poate se întârzia şi momentul 1 Decembrie. Acum, avem de învăţat de la înaintaşii noştri, iar clasa politică trebuie să lase deoparte orgoliile şi să lucreze spre binele naţiunii”, a afirmat Ion Lungu.

Expoziţie cu fotografii „Bucovina Centenar 100”, depunere de coroane de flori la statuia lui Iancu Flondor şi spectacole în centrul Sucevei

De Ziua Bucovinei, în Suceava au fost organizate mai multe evenimente pentru a marca într-un mod deosebit acest moment. Ziua a început cu o depunere de coroane de flori la monumentul Unirii din Suceava, de către Gheorghe Flutur, Ion Lungu, Ioan Balan, Lucian Harşovschi şi Marian Andronache. A urmat apoi vernisajul expoziţiei de fotografii „Bucovina Centenar 100”, în holul de la parterul Palatului Administrativ. La vernisaj, Gheorghe Flutur a spus că expoziţia conţine fotografii, momente imortalizate cu evenimentele din 2018, când s-a sărbătorit împlinirea a 100 de ani de la unirea Bucovinei cu ţara. După şedinţa festivă de ieri, autorităţile au depus coroane de flori la statuia unionistului Iancu Flondor din apropierea Palatului Administrativ. Evenimentele au continuat pe tot parcursul zilei de ieri, cu spectacole de muzică populară, dar şi cu două concerte susţinute în centrul Sucevei de trupele Bucovina şi Subcarpaţi, la care au fost participat câteva mii de suceveni.

Târgul de Crăciun s-a deschis în centrul Sucevei

Tot ieri, Gheorghe Flutur şi Ion Lungu au deschis în mod oficial târgul de Crăciun din centrul Sucevei. Flutur a spus că la târg sunt prezenţi peste 30 de comercianţi, care oferă produse tradiţionale din Bucovina. „Deschidem acest târg de Ziua Bucovinei şi aproape două luni de zile această piaţă va fi deschisă cu fel de fel de evenimente, pentru că vrem să prindeţi şi sărbătorile pe vechi. Aşadar aici va mirosi a vin fiert cu scorţişoară, a scrijele şi ştiu eu ce alte bunătăţi”, a spus Flutur. La rândul său, Ion Lungu a spus că îl bucură faptul că poate să deschidă acest târg alături de „prietenul meu” Gheorghe Flutur, acesta fiind cel care de mai bine de zece ani se luptă în mod real pentru promovarea Bucovinei. „Mă bucură faptul că avem posibilitatea să deschidem şi noi acest târg de Crăciun. Eu spun că este un târg de Crăciun frumos. Noi am făcut o invitaţie să vină comercianţi care să vândă produse pentru Crăciun. Primăria Suceava asigură în parteneriat cu Consiliul Judeţean gratuit aceste căsuţe din lemn. Este o realitate, nu se întâmplă în multe locuri din ţară. Și îi încurajăm pe aceşti comercianţi care vând produse de Crăciun să vină aici, la Târgul de Crăciun, şi sper ca sucevenii, până pe 25 ianuarie 2020, să se bucure şi să guste din farmecul sărbătorilor de iarnă”, a declarat Ion Lungu.