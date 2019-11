Un pădurar se teme pentru viaţa lui după ce a fost ameninţat de un hoţ cercetat în libertate, sub control judiciar

Reclamaţie ultraj

Un posibil caz de ultraj a fost sesizat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, victimă fiind un pădurar, iar acuzatul un tânăr de etnie romă identificat la începutul acestui an ca autor al mai multor furturi din locuinţe și al unei tâlhării, în satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa. Cazul pare destul de serios și ar trebui tratat ca atare, având în vedere situaţia de la Capu Codrului, dar și contextul general, pădurarii fiind destul de expuși după ce nu mai au dreptul de a purta armă. În plus, cel acuzat de ultraj se află sub control judiciar pentru alte fapte, având impuse obligaţii și restricţii. Dacă acuzaţiile de ultraj vor fi confirmate de procurori, automat se va constata și încălcarea controlului judiciar.

De la intenţia de a folosi un topor la ameninţări cu moartea

Pădurarul Vasile Gogan răspunde de Cantonul Silvic Pârâul Negru nr. 15, având în pază o suprafaţă de 742 de hectare de pădure, în zona satului Capu Codrului, comuna Păltinoasa.

Pădurarul răspunde de aproape 20 de ani de această pădure și nu a avut probleme majore cu romii din comunitatea de la Capu Codrului, care au casele lângă pădure. Mulţi dintre aceștia se încălzesc iarna cu ce strâng din ce mai rămâne din exploatările firmelor care au contracte în zonă, iar când au strâns resturi nu au fost luaţi la întrebări.

Sâmbăta trecută, pădurarul l-a găsit în pădure de Iosif Solomon, localnic, care se deplasa cu o căruţă și avea asupra sa un topor. Pădurarul l-a avertizat pe Solomon să nu taie copaci, acesta ar fi reacţionat vehement, spunând că nu are cu ce trăi, iar discuţiile au degenerat. Pădurarul a reclamat că Solomon a vrut să ia toporul din căruţă, moment în care a reacţionat mai repede și i-a luat el toporul. De aici încolo, Solomon a început să arunce cu pietre și să profereze ameninţări cu moartea, de faţă fiind și un martor.

Hoţii nu aveau curaj când știau că pădurarii sunt înarmaţi

Pădurarul s-a simţit în pericol, mai ales că a fost ameninţat din nou, telefonic, de tatăl lui Iosif Solomon.

Pădurarul Vasile Gogan avea asupra sa doar un pistol cu gaze, după ce legislaţia a fost modificată, iar personalul silvic nu mai are drept să folosească în patrulare arme letale. Această măsură îi pune la grea încercare pe pădurarii care vor să-și facă treaba. Aceștia oricum nu trăgeau cu arma decât în situaţii excepţionale, însă spun că hoţii de lemn aveau o cu totul altă atitudine faţă de ei când știau că sunt înarmaţi.

Tânărul acuzat de ultraj este inculpat pentru mai multe fapte

Iosif Solomon este inculpat pentru două fapte de furt, o tentativă de furt, o tâlhărie și o distrugere. Iosif Solomon este unul dintre cei care au comis furturi în luna ianuarie a acestui an în satul Capu Codrului.

În marea majoritate victimele au fost persoane vârstnice, care locuiesc singure, ceea ce face faptele şi mai grave. Autorii le-au furat victimelor bunuri pe care le-au găsit prin anexe, însă, mai grav, au pătruns și în case. Așa s-a ajuns și la o tâlhărie. Iosif Solomon este acuzat că a intrat în casa unei femei în vârstă pentru a fura, iar când bătrâna l-a surprins în locuinţă a agresat-o pentru a putea fugi.

Iosif Solomon a fost reţinut în arest o scurtă perioadă pentru aceste fapte, după care plasat sub control judiciar. La un moment dat, în vara acestui an, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului a solicitat înlocuirea controlului judiciar cu măsura arestului preventiv, pentru încălcarea obligaţiilor. Judecătoria Gura Humorului a admis propunerea, însă Tribunalul Suceava a respins-o, astfel că individul a rămas în libertate. De altfel, Tribunalul Suceava a respins două propuneri de arestare a acestuia.

Aflat sub control judiciar, Solomon are impuse mai multe obligaţii și restricţii. Firesc, una dintre ele este cea de a nu mai comite infracţiuni.

Dosarul în care aceste este cercetat este în lucru la poliţiștii de la Păltinoasa.

În ultima perioadă, comunitatea de romi de la Capu Codrului a făcut numeroase probleme, pe lângă furturi având loc scandaluri, dar şi agresiuni, inclusiv asupra poliţiştilor. Chiar șeful de post de la Păltinoasa și o colegă au fost victime într-o faptă de ultraj, autorii primind pedepse definitive cu închisoarea.