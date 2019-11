Opinie

Preşedintele PMP Suceava, Marian Andronache, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că învestirea noului Guvern condus de Ludovic Orban reprezintă rezolvarea crizei politice din România, dar şi că votul din Parlament, de luni, a reprezentat o descătuşare de energie politică împotriva celei mai toxice guvernări de după 1989. Marian Andronache a spus că fosta guvernare aproape a scos România din Uniunea Europeană. „După patru luni de blocaj, sper ca instituţiile statului să înceapă să funcţioneze. Ar fi şi timpul, pentru că urmează un an foarte greu pentru România, cu două campanii electorale importante pentru viitorul ţării. Și sper ca şi Guvernul nou să-şi facă datoria pentru anul viitor. Nu aşteptăm minuni. Sunt convins că nu vor fi minuni, pentru că într-un an electoral puţine lucruri se pot realiza de un Guvern politic şi mai ales de un guvern monocolor”, a declarat Andronache. El a mai precizat că noul Executiv nu are deloc o sarcină uşoară în momentul de faţă, având în vedere că nu are o majoritate stabilă în Parlament. Liderul PMP consideră că noul Guvern va trebui să poarte negocieri destul de dure pentru ca legile pe care le promovează să fie votate. „Ludovic Orban şi-a luat multe angajamente din postura de lider PNL, dar şi de premier desemnat. Negocieri pe care probabil trebuie să le ducă la îndeplinire, altfel nu îşi va găsi voturile necesare pentru a trece legile de care are nevoie în Parlament”, a spus Andronache. El a amintit că liderul PMP, Eugen Tomac, a încheiat un protocol politic cu Ludovic Orban, pentru susţinerea condiţionată a Guvernului, document în care sunt prevăzute zece obiective susţinute de PMP . El a precizat că are însă anumite rezerve că aceste obiective vor fi duse la îndeplinire de Guvernul PNL. "Îmi închipui deja şi parcă o să văd cum la fiecare şedinţă din Parlament, când trebuie să treacă legi, oamenii PNL vor sta cu tableta pe lângă parlamentari să facă prezenţa, va fi un chin extraordinar de mare pentru Guvernul nou instalat.

PMP a votat Guvernul Orban pentru a pune capăt crizei politice, însă nu acordăm un CEC în alb actualului Guvern”, a subliniat Marian Andronche. El a arătat că printre obiectivele promovate de PMP se numără dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, respectiv construcţia autostrăzii Unirii, autostrăzii Nordului şi a celei de la Ploieşti la Braşov. Andronache a mai adăugat că la aceasta se adaugă dezvoltarea reţelei de gaze naturale, reforma în sănătate, alocarea a 6% din PIB pentru educaţie şi 1% pentru cercetare, o legislaţie pentru transparentizarea administraţiei publice centrale şi locale, promovarea unei legislaţii noi care să elimine pensiile speciale, nu cele de serviciu ale militarilor, alegerea primarilor din două tururi, implementarea la nivel parlamentar a referendumului din 2009, prin care românii au solicitat maxim 300 de parlamentari, acţiuni concrete în plan politic şi guvernamental pentru susţinerea reformelor structurale pe care le întreprinde Republica Moldova şi accelerarea procesului de integrare a acestei ţări în Uniunea Europeană, precum şi susţinerea cetăţenilor români din Diaspora şi în special a etnicilor români din ţările învecinate.