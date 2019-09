Reacţie târzie

Articolul de ieri din „Monitorul de Suceava”, în care am relatat despre individul din Siret care şi-a terorizat fosta concubină (inclusiv prin trimiterea unor fotografii cu băieţelul lor de numai 2 ani şi jumătate atârnând de un ştreang), încălcând de două ori ordinul de protecţie emis de Judecătoria Rădăuţi, a generat reacţii din partea autorităţilor. Poliţiştii au emis ieri, la ora 14.45, o ordonanţă de reţinere pentru o perioadă de 24 de ore pe numele lui Vasile Duduman şi l-au introdus în arest, ceea ce ar fi trebuit să se întâmple încă de pe data de 23 septembrie 2019, când acesta a mers la magazinul din Siret unde lucrează fosta concubină şi a ameninţat-o cu moartea şi a atacat-o.

De partea cealaltă, procurorul de serviciu care, la rândul său, nu a avut absolut nici o reacţie după incidentul din 23 septembrie, respectiv Sorin Adrian Fomin, pare desprins de realitate şi acum. Ieri, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, acesta a trimis un comunicat de presă prin care explica exact ceea ce „Monitorul de Suceava” a publicat ieri, dar fără a preciza motivele acestei pasivităţi vecină cu nepăsarea. Practic, purtătorul de cuvânt Fomin l-a apărat pe procurorul Fomin, ceea ce ar trebui să intre în vizorul superiorilor săi, inclusiv faptul că nu a găsit de cuviinţă să ia vreo măsură faţa de Vasile Duduman.

„Cercetările continuă în cauză în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi stabilirii răspunderii judiciare, publicul urmând a fi informat pe parcursul derulării anchetei”, este concluzia unui comunicat de presă remis doar de dragul de a fi transmis, dar în care procurorul spune că ordinul de restricţie a fost încălcat de două ori.

Culmea este că în timp ce poliţiştii şi procurorul Sorin Adrian Fomin au dat dovadă de o indulgenţă care se putea finaliza extrem de urât, Vasile Duduman recunoaşte atât faptul că i-a pus propriului copil ştreangul de gât, dar şi faptul că a ameninţat-o cu moartea pe fosta concubină.

„Eu îmi asum ceea ce am făcut, regret şi jur că nu o să se mai întâmple”, este declaraţia dată de Vasile Duduman pentru „Monitorul de Suceava”.

DGAPCS Suceava s-a autosesizat din presă despre acest caz. Poliţia şi Parchetul nu au găsit de cuviinţă să informeze instituţia

Şi pentru a exista şi o bomboană pe colivă, reprezentanţii Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava spun că s-au autosesizat din presă despre acest caz neverosimil şi absolut nici o altă instituţie, poliţie, parchet, judecătorie, nu a catadicsit să informeze instituţia. Aceasta în condiţiile în care fotografia cu copilul în ştreang este din 29 iunie 2019, dată la care le-a fost comunicată şi poliţiştilor din Siret chemaţi de mamă, Cristina Georgiana Tcaci, pentru a o ajuta să-şi poată lua băiatul de la locuinţa lui Vasile Duduman.

Un întreg cerc vicios, care arată nu doar breşele extraordinar de mari din toate instituţiile implicate în acest caz, ci şi nepăsarea vizavi de problemele cu care se confruntă oamenii.

Mai trebuie spus că nici pentru poliţişti şi nici pentru procurorul Fomin nu a contat nici cât negru sub unghie trecutul lui Vasile Duduman, care are la activ o condamnare. Şi nu este o faptă banală, ci chiar tentativă de omor, adică exact ameninţările pe care i le-a adus fostei concubine, fiului comun al acestora, dar şi părinţilor fetei.

Oare chiar trebuie să se întâmple o nenorocire pentru ca lucrurile să se mişte şi pentru ca nişte angajaţi ai unor instituţii publice să-şi facă datoria?

„I-am pus ştreangul, dar o fracţiune de secundă a durat şi l-am luat imediat că mi-am dat seama că nu e bine”

„Monitorul de Suceava” a reuşit ieri să stea de vorbă cu Vasile Duduman, individul care a oripilat pe toată lumea după ce şi-a pus în ştreang copilul minor şi i-a trimis pozele fostei concubine pentru a o ameninţa că îl va ucide pe micuţ. Acesta recunoaşte senin ce a făcut, dar caută să se justifice prin tot felul de acuzaţii pe care i le aduce fostei concubine.

„I-am pus ştreangul, dar o fracţiune de secundă a durat şi l-am luat imediat că mi-am dat seama că nu e bine şi ştiu ce înseamnă şi nu vreau să fac rău la răul care l-a făcut ea (n.r. - fosta concubină)”, a spus Vasile Duduman, care o acuză pe femeie că ar fi provocat moartea celui de-al doilea copil pe care l-au avut împreună, aspect care este infirmat de actele medico-legale.

Bărbatul a admis şi faptul că a ameninţat-o cu moartea pe Cristina Tcaci, dar pune totul pe seama nervozităţii.

„Reporter: Am văzut că i-aţi dat mesaje că îi luaţi viaţa. Vasile Duduman: Da, asta a fost când eram în Olanda, dar am fost la poliţie şi am dat declaraţie şi am scris tot acolo”, este dialogul dintre jurnalist şi bărbatul care a încălcat ordinul de protecţie.

Mesajele de pe telefonul Cristinei Tcaci spun însă altceva, şi anume că bărbatul a ameninţat-o de mai multe ori. Şi nu s-a întâmplat doar prin intermediul internetului, ci şi direct sau telefonic.

„I-am zis că gata, s-a terminat totul şi a venit din străinătate. M-a ameninţat că mă omoară, că îmi dă cu acid pe faţă şi mă desfigurează, că dacă el nu mă poate avea să nu mă aibă nimeni, eu şi copilul vom ajunge lângă fată (n.r. - copilul celor doi decedat în urmă cu circa un an), iar el va ajunge la puşcărie”, a spus Cristina Tcaci.

Spusele femeii sunt confirmate şi de tatăl acesteia, Cristi Tcaci, care a mărturisit că nu se teme pentru viaţa sa, dar pentru a Cristinei şi a nepotului este extrem de îngrijorat.

„A zis că ne dă foc la casă, că ne omoară şi pe fată, şi pe mine, că el pentru aşa ceva ia numai şapte ani şi iese şi scapă de noi”, a povestit Cristi Tcaci.

Nici ordinul de restricţie emis de Judecătoria Rădăuţi nu l-a făcut pe Vasile Duduman să se potolească. Pe lângă faptul că l-a încălcat de două ori cu bună-ştiinţă, bărbatul i-a transmis şi Cristinei că nu va ţine cont de nimic.

„Am primit mesaj prin care mi-a spus că ce, <ea mi-a pus ordin de protecţie, că eu mă piş pe ordinul de protecţie şi pe poliţie şi pe tot, că eu o omor şi mă duc la puşcărie>, atât”, a mai spus Cristina Tcaci.

„Am avut o sumedenie de probleme, n și n bătăi, mi-a aruncat şi cu cuţitul aproape de cap”

Femeia terorizată de fostul concubin spune că acesta a devenit extrem de violent după moartea fetiţei, iar bătăile şi ameninţările au crescut în intensitate, motiv pentru care a şi hotărât să plece de la locuinţa lui Vasile Duduman.

„De când a murit fetiţa a devenit alcoolic, violent şi am avut o sumedenie de probleme, n și n bătăi, mi-a aruncat şi cu cuţitul aproape de cap”, sunt scenele de coşmar trăite de Cristina Tcaci.

Totul a culminat cu momentul în care băieţelul de numai 2 ani şi jumătate a rămas la Vasile Duduman, iar acesta a ameninţat că-l omoară prin spânzurare. Imediat după ce a primit această fotografie, pe data de 29 iunie 2019, femeia a apelat la ajutorul poliţiştilor din Siret, cărora le-a arătat imaginea şi i-a rugat să o însoţească la locuinţa fostului concubin pentru a-l recupera pe micuţ. Culmea este că aceste imagini sunt cunoscute de poliţişti de trei luni, dar cei de la Direcţia pentru Protecţia Copilului au aflat acest lucru ieri, din ziar.

„Reporter: Deci poliţiştii au văzut poza cu copilul cu ştreangul de gât şi nu au făcut nimic, nu au luat nici o măsură, nu au anunţat Protecţia Copilului? Cristina Tcaci: Nu, nu a venit nimeni”, este dialogul cu femeia terorizată de fostul concubin.

Nicoleta Daneliuc, purtător de cuvânt al DGASPC Suceava, a confirmat că a aflat despre acest caz cutremurător din presă şi a explicat ce se poate face pentru a-l ajuta pe copil să treacă peste şocul provocat de propriul tată.

„Având în vedere starea de agresiune în care s-a aflat micuţul de numai 2 ani vom consilia mama la modul în care va putea lucra cu copilul pentru a putea trece peste această situaţie”, a declarat Nicoleta Daneliuc.