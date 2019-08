Multă inconştienţă

Doi tineri şi un bărbat în vârstă de 40 de ani au fost reţinuţi în arestul poliţiei judeţene în ultimele zile, după ce au fost prinşi cu alcoolemii foarte mari la volan. Mai mult, doi dintre ei nu aveau nici permis de conducere. Sunt încă trei cazuri recente care spun multe despre gradul de inconştienţă al multora dintre suceveni, condiţii în care accidentele grave care se petrec periodic nu ar trebui să mire, ba am putea spune că doar şansa şi controalele poliţiei fac ca frecvenţa nenorocirilor să nu fie mai mare.

Beat, fără permis, circula pe contrasens, fără lumini

Ultimul caz s-a petrecut în noaptea de 16 spre 17 august, la Arbore. Un bărbat a sesizat prin 112 că o persoană conduce un autovehicul pe DN 2K din localitate în stare de ebrietate. Martorul a relatat că şoferul se deplasează haotic iar autoturismul nu are plăcuţe de înmatriculare. Poliţiştii deplasaţi în zonă au depistat în scurt timp un autoturism ce era condus pe contrasens, fără a avea în funcţiune luminile de întâlnire. Când i-a văzut pe poliţişti, tânărul de la volan a virat brusc spre magazinul Profi din Arbore, unde a fost identificat de poliţişti în persoana unui tânăr în vârstă de 22 de ani, localnic, care emana miros de alcool. Aparatul etilotest a indicat concentraţia de 1,11 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. În urma verificării bazelor de date a rezultat că tânărul nu este posesor de permis de conducere pentru nici o categorie iar maşina nu este înmatriculată.

Tânărul a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracţiunilor de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” şi „punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”, pe numele său fiind emisă ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore.

Beat şi fără permis, a furat o maşină şi s-a izbit cu ea într-un stâlp

Anterior, în noaptea de 15 spre 16 august, un tânăr în vârstă de 20 de ani, din comuna Vatra Moldoviţei, a ajuns în arestul poliţiei judeţene, reţinut 24 de ore, după ce a comis un noian de infracţiuni la regimul rutier.

Pe 15 august, în jurul orei 16.45, o patrulă de la Secţia Rurală Vama, care acţiona pe raza comunei Vatra Moldoviţei, a efectuat semnal de oprire şoferului unui autoturism care se deplasa în mod sinuos. Şoferul nu a oprit şi a gonit pe un drum comunal, unde cel de la volan a intrat cu maşina pe contrasens iar vehiculul s-a oprit în stâlpul porţii unui imobil. Poliţiştii au găsit în maşină un tânăr de 20 de ani, localnic, care emana miros de alcool şi abia se ţinea pe picioare. Etilotestul a indicat concentraţia de 1,30 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii au mai constatat că tânărul nu este posesor de permis de conducere pentru nici o categorie auto şi că maşina îi aparţine unui localnic plecat din ţară, fiind sustrasă din curtea proprietarului.

Tânărul a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracţiunilor de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, conducere fără permis şi furt în scop de folosinţă. Şi acesta a fost reţinut pentru 24 de ore, după care a fost plasat sub control judiciar.

Poliţia judeţeană a mai anunţat că a emis ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore şi pe numele unui bărbat în vârstă de 40 de ani, din Drăguşeni, prins în trafic la volanul unei maşini, tot cu o alcoolemie imensă - 1,36 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cel puţin la ultimii doi, este de aşteptat ca alcoolemiile în sânge să se cifreze la o valoare de peste 2,5 la mie.