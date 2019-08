N-au parte de carte

Nou început de an şcolar, însă probleme vechi în unităţile de învăţământ din ţară. Manualele de la o bună parte dintre materiile şcolare vor lipsi de pe băncilor elevilor de-a VII-a, situaţie cu care aceştia s-au confruntat în fiecare an. Din clasa întâi şi până în acest an, această generaţie nu a primit niciodată cărţile la timp.

Pentru clasa a VII-a, unde Ministerul trebuie să înnoiască manualele de la toate disciplinele, s-a fixat ca limită pentru evaluarea ofertelor de manuale şcolare data de 22 septembrie, dată la care elevii se vor afla deja de două săptămâni în sălile de clasă.

Elevii de-a VII-a sunt cei cu care Ministerul Educaţiei a început, în urmă cu şapte ani, reforma curriculară. Probleme au fost în fiecare an, licitaţiile au fost tergiversate, astfel s-a ajuns ca din clasa I şi până acum, în fiecare an şcolar, elevii să primească manualele cu întârziere. Pentru anul şcolar 2019 – 2020, dintr-un necesar total de peste 2.600.000 de manuale, doar pentru 5,7% au fost semnate şi contractele cadru, pentru aceste cărţi existând certitudinea că vor ajunge pe bănci la începutul anului şcolar.

Probleme sunt şi la clasele întâi, a doua şi a şasea, unde aproape un milion de manuale trebuie să treacă de etapa contestaţiilor, iar la clasele a treia, a patra şi a cincea există sute de mii de manuale pentru care nu au fost depuse deloc oferte.