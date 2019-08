Sărbătoare

Dublă sărbătoare pentru locuitorii din Moara, care, duminică, 18 august, au celebrat atât Ziua comunei, cât şi Ziua Recoltei. Evenimentele au prilejuit întâlnirea gospodarilor care au etalat roadele şi bogăţiilor toamnei, a tinerelor talente din comună, dar şi a unor invitaţi speciali care au răspuns afirmativ invitaţiei.

Festivităţile au debutat cu un „Te Deum” săvârşit de un sobor de preoţi, acompaniat de Corul Bisericesc al comunei.

A urmat sărbătorirea cuplurilor care, în acest an, au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă, acestea fiind premiate de primarul comunei Moara, Eduard Dziminschi.

"Cuplurile de aur" - Constantin Poroch şi Catinca Stan (Bulai), Gheorghe Stroeştean şi Rahila Creţu (Moara Nica), Constantin Trainoschi şi Valeria Săculteţ (Moara Carp), Constantin Bivol şi Antonia Barbă (Moara Nica) şi Constantin Andrişan şi Lucreţia Berari (Moara Nica) - au primit buchete de flori, diplome de fidelitate şi câte un tort.

De asemenea, au fost sărbătoriţi şi sătenii care au rămas singuri, dar care în acest an ar fi trebuit să aniverseze 50 de ani de căsnicie: Ioan Prodaniuc, Petru Dzeu, Viorica Marmeliuc, Eugenia Mareniuc, Aurelian Moscaliuc, Costan Suleap, Maricica Morariu.

”Dragi locuitori ai comunei Moara, vă urez bun venit la cea de a doua ediţie a zilelor comunei. Prima ediţie, cea de anul trecut, a fost una prin care noi, cei din conducerea Primăriei Moara, am dorit să le aducem oamenilor comunei o bucurie. Şi cred că am reuşit acest lucru. Am văzut asta pe chipurile celor prezenţi anul trecut, dar şi din întâlnirile pe care le-am avut mai apoi cu oamenii din satele comunei. Nu puteam să-i dezamăgim, iar dovada este faptul că am organizat această a doua ediţie a zilelor comunei şi sper ca de acum înainte, an de an, să ne bucurăm cu toţii de acest eveniment”, a transmis primarul Eduard Dziminschi celor prezenţi.

Expoziţie de produse tradiţionale

La cea de-a doua ediţie a Zilei comunei Moara şi Zilei Recoltei, au fost prezente autorităţi judeţene şi parlamentari, dintre care îi amintim pe deputatul Varujan Vosganian - reprezentant al comunităţii armene, deputatul Ioan Balan, senatorul Virginel Iordache, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava – Gheorghe Flutur, primarul municipiului Suceava – Ion Lungu.

Varujan Vosganian a menţionat celor prezenţi că ”armenii s-au aşezat aici, în locul în care este astăzi Suceava, Moara şi Şcheia, acum 800 de ani, şi au avut prima episcopie aici, în Suceava, în 1401. Armenii au venit aici înainte să se înfiinţeze principatul Moldovei, aşa că s-ar putea spune că suntem şi noi fondatori ai Moldovei, alături de dumneavoastră. Mă bucur că sunt aici şi că vom avea bucuria de a ne revedea şi în anii care vin şi sper ca această întâlnire, dintre dumneavoastră şi comunitatea armeană, să devină o tradiţie”.

La rândul său, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a felicitat organizatorii şi a urat ”La mulţi ani” locuitorilor comunei.

”E foarte bine că sărbătoriţi şi vă distraţi. Meritaţi pe deplin pentru că munciţi mult, comuna Moara este o comuna de oameni gospodari, cu case frumoase şi curate, cu oameni harnici, sunt şi mulţi care s-au întors din diasporă (...)”, a spus Flutur.

Evenimentul de duminică s-a bucurat şi de o expoziţie de produse tradiţionale şi produse agricole ale gospodarilor din comună - produse apicole, produse de patiserie şi cofetărie, specialităţi tradiţionale, produse legumicole, artă tradiţională.

Totodată, din programul manifestării a făcut parte şi un recital al tinerelor talente din comună, dar şi momente artistice susţinute de Ansamblul Artistic "Ciprian Porumbescu" Suceava, Alexandru Bradăţăn, Andreea Haisa, Viorica Duceac, Grupul folcloric "Călineştii Ţării Maramureşului", Grupul folcloric "Dor" Moara şi alţii.