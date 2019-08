Program de internship

Cinci tineri din judeţul Suceava au şansa de a se familiariza, timp de două luni de zile, cu administraţia publică centrală, aceştia fiind selectaţi în programul de internship al Guvernului României, ediţia 2019.

În total, 200 de tineri lucrează alături de funcţionari din administraţia centrală şi au posibilitatea de a privi din interior modul cum funcţionează lucrurile în ministere, instituţii şi autorităţi publice.

Pentru cea de-a VII-a ediţie a stagiului de practică iniţiat de Guvernul României au aplicat circa 3.000 de tineri din ţară.

Pe perioada stagiului de practică, internii beneficiază de o bursă lunară de 2.080 de lei brut, iar la finalul perioadei de internship vor primi un certificat din partea Guvernului României şi, la cerere, o scrisoare de recomandare.

De acest program au beneficiat până în prezent 980 de tineri, iar experienţa ediţiilor anterioare a arătat că este extrem de apreciat de studenţi şi de tinerii absolvenţi.

Întâlniri, discuţii şi sarcini zilnice

Sucevenii Florentina Georgiana Dranca, Dănuţ Ştefan Gireadă Birău, Larisa Maria Ioniţă, Marian Constantin şi Cosmina U. se numără printre cei 200 de studenţi care au fost riguros selectaţi să participe la stagiul de practică din această vară.

Lucrează câte opt ore pe zi în departamentele unde activează şi, dincolo de activitatea zilnică, participă la discuţii şi întâlniri de lucru cu miniştri, secretari de stat, specialişti în diferite domenii de competenţă, precum şi la traininguri şi workshopuri tematice.

Dănuţ Ştefan Gireadă Birău este din Prisaca Dornei, a absolvit Studii de Securitate şi Ştiinţe Politice la Cluj-Napoca, iar în 2019 a terminat studiile masterale Management şi Administraţie Europeană la Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava.

În cadrul programului de internship activează la Secretariatul General al Guvernului, Direcţia Coordonare Politici şi Priorităţi.

„Este o experienţă extraordinară, suntem foarte bine primiţi şi acceptaţi, peste măsura aşteptărilor. Am cunoscut oameni profesionişti aici şi nici o întrebare de-a noastră nu a rămas fără răspuns. Am avut permanent activităţi, întruniri, avem sarcini zilnice, analize şi multe altele”, ne-a povestit Ştefan.

În perioada 15 iulie – 13 septembrie, Larisa Ioniţă va activa în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Serviciul Relaţii Internaţionale. Larisa a absolvit în acest an Universitatea „Babeş-Bolyai” (UBB), Facultatea de Litere, specializarea Chineză – Coreeană.

”Nu aveam idee despre cum se desfăşoară activitatea în administraţia publică centrală şi am vrut să cunosc lucrurile mai îndeaproape. Pot spune că în Direcţia unde lucrez fiecare angajat are foarte multe responsabilităţi, la rândul nostru avem atribuţii referitoare la Sezonul România – Franţa, proiectele în cooperare cu UNESCO etc. Avem şi multe întâlniri, am avut o activitate cu dr. Raed Arafat – Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, şi m-a impresionat mult dumnealui, dar şi mesajele pe care ni le-a transmis”, a arătat Larisa.

Program de opt ore pe zi

Marian Constantin a fost sportiv de performanţă, tânărul practicând 13 ani de zile polo pe apă.

Este student în anul II la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, iar în cadrul programului lucrează la Ministerul Afacerilor de Interne, Departamentul Situaţii de Urgenţă, Managementul Urgenţelor Medicale.

„Avem foarte multe activităţi pe teren, practice, nu muncim doar din birou. Suntem implicaţi şi am avut marele noroc să dăm peste nişte oameni binevoitori, dornici de a ne învăţa cât mai multe lucruri. Îmi place munca în echipă, în teren şi vreau să profit la maximum de perioada aceasta pentru a acumula cât mai multe. Am avut şedinţe în care am discutat cu înalţi demnitari, întâlniri cu dr. Raed Arafat, cu fostul ministru Carmen Dan, cu doamna prim-ministru, cu reprezentanţi ai Băncii Mondiale. Mă bucur că am avut ocazia să discut cu oameni pe care, de regulă, cei de vârsta mea îi văd doar la televizor sau în ziar”, ne-a povestit Marian.

Florentina Dranca s-a născut în Suceava, însă a locuit 12 ani în Portugalia. Studiază la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Economie generală, anul III, la Cluj-Napoca.

În această vară face practică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia Legislaţie Cod Fiscal, unde are un program zilnic de la 9.00 la 17.00.

„Sunt foarte atentă la ce fac colegele mele şi prind foarte uşor, asta pentru că îmi şi place. Am vrut să văd ce se întâmplă în sistemul public, mai ales la Ministerul Finanţelor, care e destul de mediatizat şi al cărui rol este foarte important. Sunt foarte multe lucruri care au contrazis ceea ce credeam eu că se întâmplă, e foarte multă muncă, mai ales muncă de echipă, şi nu e atât de uşor precum avem deseori impresia din exterior”, a arătat Florentina.