Pe drumul cel bun

Un semnal de alarmă tras de-a lungul ultimilor trei ani de mai mulţi locuitori ai comunelor Udeşti şi Bosanci, pentru a face demersurile necesare salvării bisericii Mănăstioara din comuna Udeşti, a început să se facă auzit. Biserica din Mănăstioara, despre care legenda spune că ar fi fost construită din lemnul stejarului în scorbura căruia s-a adăpostit de duşmani Ştefan cel Mare în perioada copilăriei, se află astăzi în stare avansată de degradare şi necesită lucrări de restaurare urgente. Drumul pentru refacerea lăcaşului de cult este însă anevoios, fiind necesare acte de atestare a proprietăţii asupra terenului, aprobări de la Direcţia Monumentelor Istorice, un proiect avizat, precum şi colaborarea unor instituţii pentru identificarea fondurilor necesare renovării bisericii. Un prim pas a fost făcut în ultimele săptămâni de către conducerea Primăriei Udeşti, care în urma identificării unei hărţi cadastrale a zonei, datată de circa 100 de ani, a putut depune actele pentru eliberarea unui extras de carte funciară şi a întocmirii certificatului de urbanism pentru construcţia bisericii şi terenul deţinut de aceasta.

Trei ani de demersuri făcute de locuitori au sensibilizat autorităţile locale

Locuitorii comunelor Udeşti şi Bosanci au sesizat autorităţilor, începând cu 2016, starea deplorabilă în care se află bisericuţa din mijlocul pădurii. Constantin Moraru, unul dintre oamenii cu iniţiativă ai comunei Udeşti, ne-a relatat: ”Am reluat acest apel făcut de cetăţenii inimoşi din Udeşti şi Bosanci şi în cursul anilor care au urmat, rugând şi organele judeţene să se implice în rezolvarea acestei probleme, fără a primi însă vreun răspuns. Mai mult de atât, la un moment dat ni s-a propus ca bisericuţa de la Mănăstioara să fie demontată şi mutată la Putna, unde turiştii ar putea-o vizita ca fiind biserica construită din stejarul în care s-a ascuns Ştefan, când era urmărit de leşii lui Petru Aron. Legenda spune că din acel stejar care i-a fost pavăză lui Ştefan cel Mare, drept mulţumire lui Dumnezeu pentru că i-a fost salvată viaţa, domnitorul a decis să fie construită o biserică, lucru ce s-a şi întâmplat.”

O cale anevoioasă, presărată cu ani întregi de amânări şi lipsă de interes

Drumul de urmat până la finalizarea unui astfel de proiect este presărat cu obstacole, în mare parte datorate birocraţiei prezente la tot pasul. Părintele Gheorghe Marişca, care este parohul bisericii din Plăvălari şi are drept filie bisericuţa de la Mănăstioara, este acuzat de oameni că nu şi-a dat silinţa în această perioadă, măcar pentru clarificarea proprietăţii bisericii asupra terenului.

Părintele Gheorghe Marişca a declarat: ”Acum am intrat cu o altă firmă de cadastru şi în toamna aceasta intrăm în legalitate. În legătură cu studiul de fezabilitate am promisiuni de la un grup de iniţiativă, care vrea să se ocupe de asta. Cine are curajul să se înhame la aşa ceva, dacă nu ştie că are în spate susţinere? Până anul trecut eu nu am avut susţinere, nu mă puteam apuca de absolut nimic. Eu am avut biserică în construcţie în Plăvălari, cu aşezământ social, cu tot ce am acolo, din 2003 până acum vreo doi-trei ani am fost numai în construcţie acolo. Să fac un studiu de fezabilitate aici şi să mă apuc de treabă, nu am avut curaj tocmai din cauza asta, căci sunt cheltuieli enorme. Eu nu m-am dat niciodată înapoi, dar nu am avut curaj.”

Nemulţumită de faptul că nimic nu s-a mişcat la bisericuţă în ultimii ani, Lenuţa Curic, femeia a căror strămoşi s-au ocupat de destinul micului locaş de cult, ne-a povestit:”Se zice dintotdeauna că nu sunt fonduri. Acum sper că se va rezolva, că a intervenit primarul din comuna Udeşti şi lucrurile au intrat pe calea cea bună. Primăria a luat iniţiativa să intabuleze terenul, pentru că nu era intabulat, după ce vechiul părinte Hapca a depus cândva o cerere, care acolo a rămas. Ce să-i reproşez părintelui, că nu poţi să spui nimic, că e părintele. De ani de zile nu s-a făcut nimic, însă de atâţia ani trebuia făcut ceva. Biserica se dărâmă sub ochii noştri.”

Conducerea Primăriei Udeşti a reuşit demararea acţiunii de recuperare a terenului bisericii

Pentru rezolvarea consolidării acestei străvechi biserici şi în viitorul apropiat, pentru modernizarea drumului de acces spre lăcaşul sfânt, a fost nevoie de implicarea autorităţilor locale din comuna Udeşti. Primarul comunei Udeşti, Cristea Ostrovan, promite sprijin financiar din partea instituţiei pe care o conduce:”Iniţiativa a fost luată de către noi, în cadrul Primăriei Udeşti şi, în urma căutărilor întreprinse, la Oficiul de Cadastru Suceava am identificat o hartă realizată de austrieci în timpul Imperiului Austro-Ungar, când întreaga zonă, până la graniţa cu Regatul României, a fost cartografiată şi înscrisă în cartea funciară. Pe această hartă apare biserica din pădure şi terenul aferent ei, demonstrând existenţa acestei parohii în zonă, de aceea am putut da în lucru realizarea unui extras de carte funciară, care va fi gata în câteva săptămâni. Măsurătorile făcute din nou de specialişti, comparate cu cele realizate în urmă cu 100 de ani, au fost aproape identice, biserica dispunând de suprafaţa de 1,92 hectare de teren în jur. În urma realizării unui certificat de urbanism şi a studiului de fezabilitate, se poate realiza proiectul de reabilitare a bisericii.”

Un mare sobor de preoţi şi sute de credincioşi au fost prezenţi marţi la slujba organizată cu ocazia sărbătorii ”Schimbarea la Faţă” în jurul bisericuţei de la Mănăstioara. Pentru a fi protejată, biserica are uşile închise pentru enoriaşi aproape pe tot parcursul anului, comunitatea satului care numără puţin peste 10 enoriaşi folosind alte lăcaşuri de cult din zonă. Cei prezenţi la slujba de la Mănăstioara de câteva ori de-a lungul anului nutresc speranţa unei biserici restaurate curând şi a unui drum de acces reabilitat prin pitorescul decor al pădurii în care, cândva, Ştefan cel Mare reuşea să-şi salveze viaţa.