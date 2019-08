Alegeri

Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate - PLUS şi-a constituit filială în judeţul Suceava. Preşedintele filialei este Adrian Radu Rey, ales în urma Convenţiei Judeţene PLUS Suceava, care a avut loc sâmbătă, 27 iulie a.c.

Adrian Rey şi-a prezentat, ieri, echipa, în cadrul unei conferinţe de presă: Beniamin Atodiresei - secretar general, Cristina Pavel - responsabil comunicare, Ionuţ Donisan - trezorier, Vlad Hazi - responsabil strângere de fonduri.

În cadrul convenţiei au fost aleşi membrii Biroului Judeţean şi ai comisiilor specifice, precum şi cei 19 delegaţi care vor participa la Convenţia Naţională PLUS, care va avea loc în luna decembrie a.c.

Tot în cadrul Convenţiei judeţene au fost aleşi coordonatorul organizaţiei de tineret, Generaţia PLUS, Vlăduţ Nicolae Ciobîcă, şi conducerea filialei judeţene a acestei structuri.

Preşedintele Rey a declarat că PLUS are organizaţii locale în majoritatea oraşelor din judeţul Suceava şi că până la alegerile prezidenţiale se vor extinde şi în mediul rural. Potrivit lui Rey, structurile locale ale acestui partid se vor numi „comunităţi locale” şi se vor înfiinţa câte una la 7.500 de locuitori.

În judeţul Suceava, PLUS are, potrivit liderului Radu Rey, circa 200 de membri. Unul dintre obiectivele preşedintelui proaspăt ales este dublarea numărului de membri.

Radu Rey are 36 de ani, este de profesie economist, specializat în managementul de proiecte şi doctorand la Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române. A lucrat timp de patru ani, în perioada 2012-2016, la Cancelaria prim-ministrului, când această funcţie a fost ocupată de Victor Ponta şi de Dacian Cioloş. A fost şi este activ în cadrul mai multor ONG-uri.

Prezentă la conferinţa de presă, europarlamentarul Alianţei 2020 USR PLUS – Ramona Strugariu, coordonator al partidului în Regiunea Nord-Est, a anunţat că în toamna acestui an îşi va deschide un birou de europarlamentar la Suceava, precum şi în alte judeţe în Moldova. Ea a mai spus că negocierile între cele două partide ale Alianţei 2020, USR şi PLUS, sunt aproape de final, ceea ce înseamnă că se vor stabili parametrii în care îşi vor desfăşura activitatea în lumina alegerilor prezidenţiale din acest an şi a celor parlamentare şi locale de anul viitor.