Cel mai bun rezultat

Mădălina Lorena Donisan, din Gura Humorului, este şefa promoţiei 2019 a Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov, tânăra ducând mai departe tradiţia potrivit căreia fetele domină fără drept de apel fiecare promoţie începând din anul 2011.

Potrivit reprezentanţilor Forţelor Aeriene Române, „la finalul celor trei ani de studii militare universitare, Mădălina a înregistrat o triplă performanţă: a fost declarată şefă de promoţie la arma Meteorologie aeronautică, şefă de promoţie a Facultăţii de management aeronautic şi şefă de promoţie a Academiei Forţelor Aeriene <Henri Coandă>”.

De asemenea, în urmă cu trei ani de zile, Mădălina a fost admisă prima la Academia Forţelor Aeriene şi a încheiat studiile universitare tot prima, cu media 9,81. Mai departe, pentru tânăra din Gura Humorului va urma o perioadă de 6 luni de pregătire şi apoi repartizarea la Baza aeriană de la Borcea.

Potrivit Mădălinei, absolventă în 2016 a Colegiului Naţional Militar ”Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, „în momentul în care am păşit pentru prima oară pe porţile academiei, mi-am propus să dau tot ce am mai bun pentru a-mi îndeplini visurile, să acumulez cât mai multe cunoştinţe care să constituie fundamentul viitoarei mele cariere militare. În final, eforturile pe care le-am depus pe parcursul anilor academici, sub îndrumarea cadrelor militare şi didactice, s-au materializat într-un mod fericit: sunt şefă de promoţie. Sunt extrem de mândră de această reuşită şi pot spune că mă simt pregătită să fac faţă provocărilor care mă aşteaptă!”

Aproape 100 de absolvenţi

Sublocotenent Mădălina Lorena Donisan a fost evidenţiată şi premiată de autorităţile în domeniu, în cadrul ceremoniei de absolvire şi avansare în grad a promoţiei 2019, care a avut loc în Piaţa Sfatului, la finele lunii iulie. În total, aproape 100 de tineri au absolvit Academia de la Braşov în acest an, pentru ei urmând o perioadă de pregătire de mai multe luni, după care vor fi repartizaţi la baze, în funcţie de necesităţi.

Prin rezultatul său, Mădălina Donisan preia ştafeta şi se alătură absolvenţilor Colegiului Naţional Militar Câmpulung Moldovenesc desemnaţi şefi de promoţie ai instituţiei braşovene: Delia Adelina Bahnovei în 2016 şi Maria Narcisa Ciotină în 2018.

La celelalte arme şi specializări ai Academiei, cinci dintre şefii de promoţie sunt băieţi. Astfel, în acelaşi context al performanţelor la superlativ se situează şi rezultatul lui Bogdan Ileşoi, absolvent al colegiului militar câmpulungean în 2016, desemnat anul acesta şef de promoţie la specializarea Aviaţie nenaviganţi la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov.