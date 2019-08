Patru regiuni pentru Europa

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, la deschiderea turneului de fotbal pentru juniori „Patru Regiuni pentru Europa”, că parteneriatul pe care judeţul Suceava îl are încheiat cu regiunile Schwaben (Germania), Cernăuţi (Ucraina) şi cu departamentul Mayenne din Franţa poate constitui un exemplu şi pentru alte regiuni din Europa şi din România. Gheorghe Flutur i-a primit ieri, la Palatul Administrativ, pe membrii delegaţiilor din Franţa, Germania şi Ucraina care participă la cea de-a 18-a ediţie a turneului de fotbal. În deschiderea evenimentului, Gheorghe Flutur le-a urat bun venit tuturor celor care participă la această competiţie, precum şi celorlalţi invitaţi. De precizat că delegaţia din Schwaben este condusă de noul preşedinte al acestei regiuni din Germania, Martin Sailer, aflat pentru prima dată în vizită în judeţul Suceava. De asemenea, delegaţia din Mayenne este condusă de vicepreşedintele departamentului, Gerard Dujarrier, în timp ce delegaţia din Cernăuţi este condusă de preşedintele Consiliului Regional, Ivan Muntean, şi de guvernatorul regiunii, Mykhailo Pavliuk.

La deschiderea oficială a turneului, Gheorghe Flutur a spus că la acest eveniment tineretul şi sportul „ne unesc”. „Mă bucur că această iniţiativă face majoratul, face 18 ani, ajungând la maturitate. Germania şi Franţa, fondatorii principali ai Uniunii Europene, primesc mulţumirile noastre pentru că s-au gândit să facă un parteneriat cu două regiuni din Estul Europei. A fost o acţiune pragmatică, cu foarte multe efecte pozitive pentru noi. Este un parteneriat care poate fi model şi pentru alte regiuni din Europa şi România”, a declarat preşedintele CJ Suceava. El s-a adresat tinerilor participanţi la eveniment să vină în concedii în judeţul Suceava împreună cu familiile lor. „Iar când veţi putea, să investiţi sau să trimiteţi investitori în această zonă frumoasă”, a declarat Flutur.

Invitat să ia cuvântul, preşedintele regiunii Schwaben, Martin Sailer, a declarat că îl bucură faptul că se află pentru prima dată la Suceava, subliniind că existenţa timp de 18 ani a acestui turneu de fotbal este „o dovadă a ideii europene”. „Este un turneu pentru o Europă a păcii, a oamenilor, o Europă a viitorului. Sportul este un limbaj ideal, e o manieră excelentă de a ne înţelege şi de a găsi un drum comun”, a spus Martin Sailer. La rândul său, vicepreşedintele departamentului Mayenne, Gerard Dujarrier, i-a mulţumit lui Gheorghe Flutur pentru căldura cu care a fost primită delegaţia franceză, arătând că anul viitor acest turneu va avea loc în Franţa. „Va fi un an olimpic şi vom încerca să aducem ceva nou acestui turneu”, a spus Gerard Dujarrier. El a precizat că anul viitor, la a 19-a ediţie a turneului, va fi şi ultimul său an de activitate în conducerea departamentului Mayenne. „Faptul că am petrecut toţi aceşti ani alături de dumneavoastră este o mare onoare şi bucurie pentru mine”, a spus Gerard Dujarrier. Nu în ultimul rând, preşedintele Consiliului Regional Cernăuţi, Ivan Muntean, le-a urat succes tuturor celor care participă la turneu, el adăugând că „cel mai important lucru este victoria noastră, a tuturor regiunilor”.

Turneul „Patru Regiuni pentru Europa” se va desfăşura pe stadionul Areni

Turneul Internaţional de Fotbal pentru Juniori sub 16 ani „Patru regiuni pentru Europa” va avea loc până pe 9 august, meciurile urmând să se desfăşoare pe stadionul Areni din Suceava. De precizat că începând cu anul 2010, evenimentului sportiv i s-a adăugat şi o componentă culturală. Pentru ediţia din acest an, Consiliul Judeţean Suceava a propus constituirea unei orchestre camerale, intitulată „Patru regiuni pentru Europa”, cu participarea a 20 de tineri din cele patru ţări, care va susţine un recital joi, 8 august, în seara festivă a turneului, când vor fi interpretate piese reprezentative pentru cele patru regiuni. De precizat că pe lângă delegaţiile sportive şi culturale, judeţul Suceava va fi gazdă în aceeaşi perioadă şi pentru delegaţiile consilierilor regionali şi departamentali din regiunile Schwaben, Cernăuţi şi din departamentul Mayenne, cea mai mare parte dintre aceştia urmând să viziteze Bucovina şi judeţul Suceava pentru prima dată.

Flutur vrea să dezvolte relaţiile economice dintre Bucovina, Germania şi Franţa

Tot în cursul zilei de ieri, Gheorghe Flutur a declarat că vrea o dezvoltare a parteneriatelor economice dintre Bucovina şi Germania şi Franţa. Gheorghe Flutur l-a primit ieri pe Aeroportul „Ştefan cel Mare” pe preşedintele regiunii Schwaben, Martin Sailer, care a ajuns în judeţ cu zborul Memmingen – Suceava. Flutur a amintit că parteneriatul cu Schwaben a fost încheiat în anul 1998. „De atunci se cunoaşte acest parteneriat în domeniul sănătăţii, al şcolilor speciale, al spitalelor de psihiatrie, în domeniul cultural, economic, al universităţilor. Şi mai avem foarte multe lucruri realizate împreună. Şi nemţii şi francezii ne-au ajutat foarte mult şi dorim să continuăm aceste proiecte”, a declarat Gheorghe Flutur. El a spus că deşi încă nu s-a construit o autostradă în România de la Est la Vest, pe calea aerului există cursa Suceava – Memmingen, în Germania. Flutur şi-a exprimat speranţa că în judeţul Suceava vor veni mai mulţi oameni de afaceri, pentru dezvoltarea de parteneriate economice între Bucovina, Germania şi Franţa.