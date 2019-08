Casă modulară economică

Echipa României s-a aflat pe podium la decernarea premiilor competiţiei internaţionale Solar Decathlon Europe 2019, cea mai prestigioasă competiţie de case solare din lume.

Cei care au obţinut medalia de bronz la „Olimpiada Caselor Solare” sunt membrii echipei Over4, care, după aproape doi ani de la calificare şi un efort colectiv susţinut, au reuşit cu succes să proiecteze, să strângă fondurile necesare şi să construiască prototipul unei case modulare, eficientă energetic şi prietenoasă cu natura.

Casa produce de două ori mai multă energie electrică decât consumă, încât surplusul de energie poate fi folosit pentru încărcarea maşinilor electrice.

Din această echipă face parte şi o tânără arhitectă din Suceava, Anca Bodale, absolventă a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, secţia Arhitectură.

Prima dată când o echipă românească urcă pe podium în competiţia Solar Decathlon

Solar Decathlon este cea mai importantă competiţie de arhitectură sustenabilă şi inginerie la nivel internaţional şi este considerată ”Olimpiada Caselor Solare”.

Ediţia din 2019 s-a desfăşurat în Szentendre, Ungaria, şi a adus la start 10 echipe din opt ţări şi trei continente, ce au construit în doar 15 zile câte un prototip inovator de casă solară şi sustenabilă. Fiecare prototip a fost testat în cadrul a 10 probe, de la Arhitectură, Inginerie, Eficienţă Energetică, Inovaţie şi până la Comunicare şi Potenţial de implementare pe piaţă. În urma probelor s-au desemnat câştigătorii, iar realizatorii prototipului Over4 au obţinut locul III mondial, reprezentând cu mândrie România pe plan internaţional. În acelaşi timp, echipa Over4 a ieşit vicecampioană la probele de Comunicare, Inovaţie şi Bilanţ Energetic. Printre echipele finaliste se numără Franţa, Olanda, Belgia, Spania, Ungaria, Algeria şi Thailanda.

Este pentru prima dată când o echipă românească urcă pe podium în competiţia Solar Decathlon, după alte trei echipe care au participat în ediţiile din anii trecuţi.

Casa care produce de două ori mai multă energie decât consumă, direct de la soare

Casa Over4 este o casă solară, 100% electrică, ce produce de două ori mai multă energie decât consumă, direct de la soare. Aceasta are o amprentă totală la sol de 130 mp, este construită pe structură de lemn, pe două niveluri şi este unică prin faptul că poate fi utilizată atât ca locuinţă, cât şi ca spaţiu de muncă, datorită mobilierului reconfigurabil. Ea este proiectată şi construită ca fiind o casă pasivă, cu un consum de energie foarte redus pentru încălzire, răcire şi ventilare, deoarece respectă toate cerinţele şi criteriile standardului Passivhaus, dovadă fiind şi Certificarea Green Homes de către Consiliul Român al Clădirilor Verzi.

„Tematica competiţiei a fost <Renovarea şi reabilitarea fondului construit>, motiv pentru care am ales locuinţele multifamiliale cu cinci niveluri construite în perioada comunistă din România, blocul seria 770. Aceste blocuri au apărut preponderent în perioada de industrializare accelerată a ţării, iar acest lucru a presupus edificarea a numeroase cartiere muncitoreşti, într-un timp cât mai scurt, utilizând soluţii viabile din punct de vedere economic. Cu echipa <Over4> am dezvoltat un concept de reabilitare integrată şi eficientă energetic a acestor blocuri printr-o extindere verticală şi o extindere orizontală. Pentru competiţie am construit un singur modul din extinderea verticală de pe bloc, pe care l-am realizat astfel încât să funcţioneze independent ca o casă. Aşa a luat naştere casa <Over4> - un prototip de casă solară pe structură de lemn, independentă energetic, foarte prietenoasă cu mediu, modulară şi transformabilă ce poate fi construită fie ca parte dintr-un ansamblu pe un bloc, fie în orice alt context, destinată unui familii formate din două persoane.

Provocarea mare a fost să construim această casă ca o piesă Lego, modulară, pentru a fi montată într-un timp foarte scurt, dar, în acelaşi timp, să răspundă unui standard Pasiv. Structura din lemn, pereţi sandwich, volumetria şi designul casei au fost gândite din etapa de proiectare pe baza celor cinci principii Pasive: Izolare termică continuă, Anvelopa continuă, Punţi termice reduse la minim, Ventilare mecanizată şi cu recuperare de căldură şi a umidităţii, Suprafeţe vitrate eficiente. În acelaşi timp conceptul Arhitectural a subliniat nevoia unui spaţiu adaptabil generaţiei noastre şi astfel tot mobilierul a fost gândit modular, reconfigurabil şi transformabil folosind texturi naturale şi culori vii pentru a utiliza spaţiul atât pentru locuire, dar şi pentru un spaţiu de office”, a explicat arhitecta Anca Bodale principiile care au stat la baza realizării casei care a adus României un important premiu internaţional.