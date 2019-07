USV

La Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava s-a desfăşurat, în perioada 11-12 iulie 2019, ediţia a IX-a a conferinţei „Discurs critic şi variaţie lingvistică”, în baza acordului cu Universitatea din Pisa şi în colaborare cu Asociaţia pentru studii filologice Akademos.

Intitulată „Restituiri. Analiza şi interpretarea textelor <uitate>”, conferinţa a atras, prin cele cinci axe tematice propuse (Texte literare inedite, Studii şi articole "obliterate": opinii nevalorificate, Limba documentelor din arhive: tipuri de texte arhivistice, Proiecte de antologii şi Varia), 60 de participanţi din mai multe centre universitare, din ţară şi din străinătate (Iaşi, Galaţi, Bucureşti, Craiova, Chişinău, Cluj-Napoca, Bălţi, Zürich, Zaragoza).

Comunicările, de înalt nivel academic, au fost susţinute de prof. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc (USV) - ”L’auteur francophone Amin Maalouf et la restitution transculturelle/transtextuelle des écrits anciens”; prof. dr. Luminiţa Hoarţă Cărăuşu (UAIC, Iaşi) - ”Arsenie Boca. Cărarea împărăţiei” şi ”Cuvinte vii. Structuri analitice la nivel de flexiune şi la nivel sintactic”, prof. dr. Ştefan Oltean (UBB, Cluj-Napoca) - ”Multiple facets of proper names. A syntactic and semantic view” şi de dr. Emilia David de la Universitatea din Pisa, Italia, ”The Romanian Avant-garde: Its Belated and Flawed Reception”. La această ediţie a revenit şi conf. dr. Daiana Cuibus, director general al Institutului limbii române, instituţie cu care universitatea suceveană derulează mai multe proiecte comune.

În prima zi a conferinţei, un moment important l-a constituit lansarea volumului „Studii lingvistice aplicate de pragmatică, retorică şi sintaxă a limbii române vorbite actuale”, coordonat de Luminiţa Hoarţă Cărăuşu şi apărut recent la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Lucrarea a fost prezentată de prof. dr. Rodica Nagy (FLSC, USV) şi de lector dr. Alice Roşu, de la Facultatea de Inginerie Alimentară din USV.

Potrivit reprezentanţilor USV, „conferinţa a permis dezbaterea şi confruntarea de idei, într-un cadru academic deschis spre recunoaşterea efortului depus de tinerii cercetători. Suntem onoraţi că, de la o ediţie la alta, conferinţa atrage un număr tot mai mare de participanţi din ţară şi din străinătate, ceea ce probează creşterea prestigiului acestui eveniment de la universitatea suceveană”.

Conferinţa DCVL, sprijinită şi anul acesta de Ministerul Educaţiei Naţionale, a fost coordonată de universitarii Mircea A. Diaconu şi Rodica Nagy.