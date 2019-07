Turism

Traseul turistic Via Transilvanica din județul Suceava va fi inaugurat pe 22 iulie 2019, în localitatea Putna. La eveniment sunt așteptați să fie prezenți ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, directorul Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, actorul Marcel Iureș, precum și reprezentanţi ai instituţiilor locale, judeţene și naţionale, Romsilva, Ministerul Apelor și Pădurilor, partenerii și sponsorii strategici ai proiectului, organizaţii locale, voluntari, locuitori din zonă și mass-media locală și naţională. Prin proiectul Via Transilvanica se intenționează realizarea unui traseu tematic care ar urma să străbată zece județe ale României, începând de la Putna, în județul Suceava, și până la Drobeta-Turnu Severin. Traseul va avea aproximativ 1.000 de kilometri şi va parcurge județele Mehedinți, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov, Harghita, Mureş, Bistrița-Năsăud şi Suceava. Traseul din județul Suceava al Via Transilvanica va traversa 12 localități. Inițiatorul acestui proiect este Asociația Tășuleasa Social. „Mănăstirea Putna are o semnificaţie istorică și culturală deosebită pentru România și Via Transilvanica și de aceea dorim să marcăm împreună în mod festiv finalizarea lucrărilor traseului în acest judeţ și să ne bucurăm de frumuseţea locurilor și ospitalitatea Bucovinei”, a transmis președintele Asociației Tășuleasa Social, Alin Uhlmann Ușeriu.

Traseul tematic Via Transilvanica este inspirat din potecile de pelerinaj din Spania

Președintele asociației a arătat că proiectul Via Transilvanica a fost inaugurat în anul 2018 și urmărește marcarea și amenajarea unui traseu turistic și de pelerinaj care pornește de la Putna, din Bucovina, străbate Transilvania și se încheie la Drobeta-Turnu Severin. Scopul proiectului este să pună în valoare bogăţiile cultural istorice și naturale ale României, cu reflectare atât în comunităţile locale, cât și cu ecou internaţional. „Fiind un traseu public, este destinat tuturor iubitorilor de drumeţie, natură și sport, care vor putea să îl străbată la pas, cu bicicleta ori călare. Via Transilvanica străbate zece judeţe, zone de mare importanţă culturală, istorică și naturală, fiind în același timp un adevărat catalizator pentru culturile care coexistă de secole în tara noastră”, a declarat Alin Uhlmann Ușeriu.

Pietrele de hotar care marchează traseul turistic Via Transilvanica vor fi montate în localitățile Putna, Sucevița, Vatra Moldoviței, Sadova, Fundu Moldovei, Pojorâta, Vatra Dornei, Dorna Candrenilor, Poiana Negri și Poiana Stampei, pe o lungime de 136 kilometri, Suceava fiind probabil județul cu cei mai mulți kilometri de pe acest traseu.

Traseul tematic Via Transilvanica este inspirat din potecile de pelerinaj din Spania și cele de anduranță din Statele Unite ale Americii sau India. Infrastructura Via Transilvanica va furniza date despre posibilități de cazare și masă, dar și informații istorice și culturale ale diferitelor zone geografice. Întregul traseu va fi marcat cu elemente de identificare specifice, din materiale durabile, care să permită o bună orientare a celor care îl vor parcurge.