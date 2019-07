Bărbat strivit sub roţile unei autobasculante pe trecerea de pietoni, într-un accident ca-n filmele de groază

Nenorocire

Un groaznic accident rutier a avut loc ieri în municipiul Suceava, pe trecerea de pietoni dintre primăria municipiului şi Stadionul Areni. Un bărbat în vârstă de 64 de ani a murit strivit sub roţile autobasculantei unei firme din Suceava, chiar pe trecerea de pietoni. Imaginile care surprind momentul accidentului arată că pietonul a traversat în fugă, fără a realiza pericolul, intrând practic în faţa vehiculului greu. Pe de altă parte, bărbatul a traversat pe trecerea de pietoni şi pe culoarea verde a semaforului, astfel că în cadrul anchetei urmează a se stabili cum se împarte vina şi dacă nu este vorba de o culpă comună.

Filmul accidentului

Ioan Răuleac, în vârstă de 64 de ani, din satul Costâna, comuna Todireşti, cunoscut pentru că mai hoinărea pe străzile din municipiul Suceava, venea pe trotuar, dinspre stadion. Tot din acea direcţie a venit şi autobasculanta al cărei şofer, un bărbat în vârstă de 59 de ani, a virat în intersecţie pentru a face dreapta, spre Universităţii şi apoi pe strada Alexandru cel Bun.

Modul în care s-a produs accidentul a fost surprins destul de clar de camerele de supraveghere din două unghiuri. Şoferul vehiculului greu, care avea şi el verde, opreşte şi dă prioritate altor doi pietoni, care traversează şi ei dinspre stadion.

Imediat, şoferul se pune în mişcare şi nu îl mai observă şi pe bărbatul de 64 de ani care fuge din dreapta sa şi intră în faţa vehiculului greu pus în mişcare. Bărbatul în vârstă de 64 de ani a fost prins de partea din stânga a autobasculantei şi călcat până la roţile din spate.

Ce a spus şoferul autobasculantei

Şoferul a apucat să le spună două vorbe reporterilor ajunşi la faţa locului.

„Nu l-am văzut, dacă îl vedeam nu dădeam peste el... Era verde şi la mine şi verde şi la el”, a spus bărbatul aflat în stare de şoc. Şoferul a fost verificat cu etilotestul, rezultând alcoolemie 0.

Este foarte probabil ca şoferul să nu îl fi văzut pe pieton din cauza cunoscutului unghi mort în cazul unui vehicul greu şi înalt.

Din păcate, pentru bărbatul în vârstă de 64 de ani nu s-a mai putut face nimic.

Plutonierul adjutant Radu Bîrleanu, din cadrul Detaşamentul de Pompieri Suceava, ajuns cu echipajul la faţa locului, a declarat: „În momentul în care am ajuns la faţa locului am găsit o persoană prinsă sub camion, victima fiind declarată decedată de către cei de la Serviciul de Ambulanţă. Am izolat şi balizat zona pentru următoarele activităţi care trebuiau executate”.

Poliţiştii criminalişti au demarat cercetări minuţioase la faţa locului, efectuând măsurători pentru a stabili condiţiile exacte în care s-a produs accidentul.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii rutieri, sub aspectul comiterii infracţiunii de ucidere din culpă.