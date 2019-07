Campanie umanitară

În zilele de 20, 21 iulie și 11 august, în centrul municipiului Fălticeni se va desfășura o campanie umanitară, „Din suflet pentru suflet”, pentru o fetiţă de doar 3 anişori, Eliza-Maria Balica, care are nevoie de ajutor după ce a fost diagnosticată cu leucemie limfoblastică acută. 15 tineri din Fălticeni, la inițiativa lui Mugurel Duceag (care s-a implicat în mai multe campanii umanitare de-a lungul timpului), ies în stradă pentru a aduna bani pentru Eliza. Ei vor purta tricouri personalizate cu chipul Elizei. Toți fălticenenii și nu numai care se vor afla în centrul municipiului Fălticeni în zilele de 20, 21 iulie și 11 august pot să doneze sume de bani pentru Eliza și pot cere mai multe informații despre situația micuței Eliza de la voluntarii care vor purta tricouri personalizate cu chipul fetiței. Calvarul micuţei, dar şi al părinţilor ei, a început în luna mai 2018, când i s-a spart un vas de sânge la ochi. Apoi i s-a umflat burtica. A ajuns la doctor, iar astfel a aflat groaznicul diagnostic. A stat internată într-un spital din Iaşi unde trebuie să se întoarcă periodic. Fetiţa trebuie să urmeze un tratament injectabil cu Erwinase, dar părinţii ei nu mai au resursele necesare pentru acest medicament, astfel că fetiţa a trebuit să întrerupă tratamentul. Continuarea tratamentului implică un cost enorm de mare pentru familia Elizei-Maria Balica (Cristian-Mihai Balica, tatăl, Anamaria Balica, mama), care are resurse financiare limitate.

Eliza are nevoie de ajutor!

„Inima mea este nespus de tristă de când am aflat că fetița noastră Eliza suferă de această boală. Niciodată nu ne-am imaginat că o să trecem pe aici, iar vestea aceasta ne-a umplut de tristețe. Am încercat mai multe tratamente, iar la unul Eliza a făcut reacție adversă. În prezent am început un tratament cu Erwinase, o soluție injectabilă, pe care din lipsa fondurilor a trebuit să îl întrerupem. Eliza are șansă la viață doar cu acest medicament. De aceea, vă rog, ajutați-o să trăiască! Mulțumesc tuturor celor care se gândesc la fetița mea”, este strigătul disperat al mamei Elizei, Anamaria Balica. Oamenii care vor să se implice în acest caz umanitar, să pună o cărămidă la salvarea Elizei, pot să doneze bani și în Cont curent lei, pe numele Balica Anamaria, IBAN: RO33BTRLRONCRT0V17692901. Contact: Balica Anamaria: 0746 054 930; Mugurel Duceag: 0740 517 410.