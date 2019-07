Eveniment

Pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor din Câmpulung Modovenesc va avea loc, în perioada 26-28 iulie 2019, Festivalul Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”, ediția a XXX-a. Evenimentul este organizat de Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc, Consiliul Județean Suceava și Centrul Cultural „Bucovina”. Iniţiatorul şi principalul organizator al festivalului, timp de 27 de ani, a fost Casa de Cultură din Piła - Polonia, respectiv Zbigniew Kowalski, care este şi directorul manifestării. Festivalul, care nu reprezintă doar un eveniment cultural multietnic ce nu are echivalent în Europa, ci şi o istorie de iniţiere a legăturilor bazate pe parteneriat între ţările care au semnat protocolul de colaborare (Polonia, România, Ungaria şi Ucraina), are ca scop protejarea, conservarea şi promovarea folclorului bucovinean în Bucovina şi între emigranţii bucovineni din aceste ţări. „Festivalul are o desfășurare itinerantă, care demonstrează ce loc important ocupă cultura în procesul înțelegerii și cunoașterii, respectului reciproc, toleranței în conviețuire și bunei vecinătăți între diferitele grupuri etnice. În orașele Pila și Jastrowie din Polonia, un astfel de eveniment a avut loc la finele lunii iunie”, au declarat organizatorii. În cadrul Festivalului Internaţional de Folclor „Întâlniri Bucovinene” se desfăşoară şi faza finală a Festivalului - concurs judeţean de folclor „Comori de suflet românesc”. La evenimentul de la Câmpulung Moldovenesc, cu prilejul căruia va fi organizat şi un Târg al meşterilor populari, se aşteaptă un număr record de participanți, artiștiși spectatori, mai ales dacă vremea bună va ține cu organizatorii.