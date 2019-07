Anchetă

Primarul suspendat al oraşului Broşteni, Nicolae Chiriac, a fost trimis în judecată recent de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava.

Faptele au fost comise în perioada în care Nicolae Chiriac era primar al orașului Broșteni, dar și reprezentant al Asociației Crescătorilor de Animale „Ciobănașul” Broșteni. Fostul edil va fi judecat pentru comiterea infracţiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, respectiv participație improprie sub forma instigării la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În acelaşi dosar a mai fost trimisă în judecată şi persoana juridică Asociaţia Crescătorilor de Animale „Ciobănaşul” Broşteni pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

„În perioada 2010-2012, inculpatul Chiriac Nicolae, în calitate de reprezentant al Asociației Crescătorilor de Animale <Ciobănașul> Broșteni, a depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente false și inexacte, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață. Unul dintre aceste documente (un contract de închiriere a unei pășuni, încheiat între Consiliul Local al orașului Broșteni și Asociația Crescătorilor de Animale <Ciobănașul> Broșteni) a fost încheiat în baza unei hotărâri de consiliu local din anul 2010, adoptată cu nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune de lucrări și servicii publice. În același context, în campania agricolă 2013, inculpatul Chiriac Nicolae i-a cerut președintelui în drept al Asociației să depună la A.P.I.A. același tip de documente (al căror conținut și modalitate de întocmire, acesta din urmă nu le cunoștea) pentru a obține, în mod necuvenit subvenții pe suprafață pentru terenurile cu destinația pășune situate pe raza orașului Broșteni”, se arată în rechizitoriul de trimitere în judecată.

Potrivit procurorilor DNA Suceava, prin aceste manevre au fost obținute pe nedrept fonduri nerambursabile în valoare totală de 3.750.985 de lei.

APIA s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 3.745.049 lei, sumă la care se adaugă accesoriile fiscale calculate la data efectuării fiecărei plăți până la data achitării integrale a debitului principal.

Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin lui Chiriac Nicolae și unei alte persoane şi au menţionat că până la luarea unei decizii finale persoana pusă sub acuzare se bucură de prezumţia de nevinovăţie.