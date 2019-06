Pregătiţi de guvernare

Deputatul sucevean Ioan Balan consideră că PNL este pregătit pentru a prelua guvernarea României, iar cel mai elocvent lucru în acest sens este faptul că în scurt timp o minoritate de 20% a reuşit să coaguleze în Parlament nu mai puţin de 200 de persoane pentru a vota moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă.

„PNL este partidul care s-a pronunţat fără nici un dubiu că este gata să preia imediat guvernarea din mâinile nepricepuţilor de la PSD şi ALDE, pentru a opri şirul de măsuri păguboase şi antiromâneşti pe care le iau aceştia. Ca orice program responsabil, programul PNL acoperă o gamă largă de probleme pe care guvernele PSD-ALDE se fac că nu le văd, fiind mai degrabă preocupate de interesele personale şi de grup ale liderilor lor”, a menţionat Ioan Balan.

Parlamentarul liberal de Suceava a amintit şi o serie de propuneri care ar trebui să fie pus în aplicare imediat pentru a veni în sprijinul mediului economic privat. Unele dintre aceste propuneri prevăd eliminarea accizei suplimentare la carburanţi, eliminarea suprataxării contractelor de muncă cu timp parţial, facilităţi fiscale pentru angajatorii care-şi stimulează financiar angajaţii, stimulente fiscale pentru antreprenorii care îşi plătesc obligaţiile fiscale la timp, extinderea neimpozitării profitului reinvestit în mijloace de transport noi, eliminarea birocraţiei fiscale şi a Split TVA, înfiinţarea ghişeului antibirocraţie, introducerea posibilităţii antreprenorilor de a opta pentru modalitatea de impozitare care le convine mai mult, alocarea a minimum 6,5% din PIB pentru investiţii în infrastructură, creşterea transferurilor la Pilonul 2 de pensii, pentru creşterea veniturilor din pensii ale angajaţilor de astăzi.

Reînfiinţarea cabinetelor medicale în şcoli, construirea spitalelor regionale de urgenţă din fonduri europene gratuite, sprijinirea tinerelor familii să facă copii, masă diversificată în şcoli şi generalizarea programului after school în toată ţara, sprijin consistent pentru fermieri şi o finanţare adecvată pentru administraţiile publice locale sunt alte măsuri pe care PNL vrea să le implementeze în momentul în care va prelua guvernarea.

„Pentru copii, după ce am reuşit dublarea alocaţiilor de stat, avem proiect de indexare automată a acestora, de la fiecare început de an, iar pentru pensionari susţinem ca pensiile să crească real, fără să crească şi preţurile în acelaşi timp, de la fiecare început de an, nu de când ar vrea Guvernul. Avem soluţii pentru autostrăzi, pentru căi ferate, porturi şi aeroporturi, pentru mediul de afaceri şi pentru utilizare fondurilor europene”, a conchis Ioan Balan.