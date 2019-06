Relaxare prin mişcare

Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Suceveni (ATOS) a organizat recent o drumeţie pentru un grup de tineri care fac parte din asociaţie, acţiune care a avut ca scop conştientizarea elevilor că petrecerea timpului în natură şi mişcarea ajută la menţinerea unei stări de sănătate foarte bună. Tinerii au fost însoţiţi de pr. Justinian Cojocar de la Biserica „Sfântul Dumitru“ din municipiul Suceava, coordonatorul ATOS.

Grupul de suceveni a vizitat mai întâi Rezervaţia Naturală Codrii Seculari Slătioara, aflată în Patrimoniul Mondial UNESCO. „În Slătioara m-am născut şi am copilărit. Am amintiri o grămadă şi toate grozave. Sper să se facă mai repededrumul până aici. E păcat să lăsăm de izbelişte aşa o zonă, mai ales că acum Codrii Seculari sunt în Patrimoniul UNESCO. Am ţinut neapărat să-i duc într-o drumeţie pe tinerii din Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Suceveni. A fost oleacă greu cu urcarea, dar minunat. Mişcarea e sănătate, şi asta au învăţat şi tinerii. Trebuie zilnic mişcare şi antrenamentul ajută la astfel de evadări în munţi”, a spus pr. Justinian Cojocar. Drumeţia tinerilor a pornit din Slătioara, Codrii Seculari, un loc în care totul e neatins, arborii au vârste de 400-500 de ani. Aici sunt în jur de 900 de specii de plante, unele unice.

„Sus pe Todirescu s-au întâlnit turme de oi şi vaci şi câini adevăraţi ciobăneşti, spre bucuria tinerilor. De sus se văd toată Valea Suhei, Valea Bistriţei şi bazinul Dornelor. Am ajuns cu tinerii şi pe Pietrele Doamnei, apoi la Mănăstirea Rarău, unde cu toţii ne-am închinat şi ne-am rugat. După un popas la o stână, toată ceata de drumeţi osteniţi a coborât în Slătioara”, a completat coordonatorul grupului, pr.Justinian Cojocar.

Această drumeţie face parte din strategia Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi Suceveni de conştientizare a tinerilor că petrecerea timpului liber în natură şi mişcarea îi ajută la menţinerea unei stări de sănătate foarte bună, îi ajută să comunice mai uşor, să respecte natura şi să lege prietenii de durată. Toţi tinerii care vor să se alăture Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi Suceveni pot să se înscrie la adresa de e-mail: atos.suceava@gmail.com. Asociaţia are şi pagină de Facebook: www.facebook.com/atos.suceava.