În ediția de miercuri a emisiunii de cultură generală „Câștigă România”, faţă în faţă cu Virgil Ianţu, gazda concursului de pe TVR 2, a fost Magdalena Iurescu, o tânără nevăzătoare de 27 de ani, din Bilca.

Magda a făcut o figură frumoasă în cadrul competiției, ba mai mult a câștigat toate cele trei probe ale ediției, victorie care îi asigură accesul mai departe în emisiune.

A impresionat echipa emisiunii "Câștigă România" prin curiozitate, agilitate și inteligență și, deși nu a văzut harta țării niciodată, a pipăit-o și a răspuns corect la cele mai multe întrebări de miercuri.

„Impresionați e puțin spus, ne-a cucerit această tânără cu dorința ei de a demonstra că orice este posibil, dacă îți dorești cu adevărat! Prima concurentă nevăzătoare care participă la concursul nostru a câștigat ediția de ieri și încearcă să ne surprindă și joi!”, au transmis producătorii emisiunii.

Întrebările din diverse domenii nu au pus-o în dificultate pe Magda, aceasta străbătând cu ușurință județele de pe harta „Câștigă România”.

„Filosofia mea de viaţă este că nu trebuie să le arăţi altora că ai probleme. Trebuie să te comporţi ca un om normal, cu defecte şi calităţi. Am venit la «Câştigă România!» pentru că iubesc acest concurs de cultură generală. Toţi m-au întrebat cum o să reuşesc să mă orientez pe hartă. E simplu. Am avut un profesor extraordinar la şcoala pentru nevăzători din Buzău, un pedagog bun care stătea alături de fiecare dintre noi şi ne explica pe harta în relief“, le-a povestit Magda producătorilor emisiunii.

Diana Pascal, producătorul emisiunii, a povestit pentru www.tvr2.ro, cum a fost întâlnirea cu Magdalena Iurescu la preselecţiile „Câştigă România!”.

„Am privit, iniţial, cu reţinere înscrierea Magdalenei în concurs din cauza lipsei de logistică potrivită pentru astfel de cazuri. După o primă conversaţie cu ea m-am convins că nu are nevoie de nimic special. Poate doar din partea lui Virgil Ianţu de mai multă atenţie în momentul în care va citi întrebările şi răspunsurile. Magdalena ştie traseele, le-a memorat, cunoaşte perfect harta României, vecinătăţile”, a menționat Pascal.

La rândul lui, gazda emisiunii, Virgil Ianțu, a transmis telespectatorilor: „Invit pe cei care urmăresc «Câştigă România!» să fie lângă noi în acest sfârşit de an, pentru că vom avea surprize extrem de plăcute. Chiar de miercuri începe o experienţă fantastică pentru noi toţi, o lecţie de viaţă foarte frumoasă oferită de o tânără pe care nu trebuie să o pierdeţi“.

Și-a dat doctoratul în gramatica limbilor română și italiană

Magda a fost primul copil al familiei Iurescu, din Bilca. Imediat după naştere, a dezvoltat un icter care i-a determinat pe medici să o pună într-un incubator, asta urmând să-i afecteze definitiv vederea.

Însă Magda a câştigat lupta cu întunericul. Nu a văzut niciodată, dar se consideră un om obişnuit, care nu crede că lipsa vederii este un impediment în a se realiza, în a demonstra că este capabilă să înveţe şi să performeze.

Magdalena, deşi dependentă de familie, se bucură de o viaţă normală. Ca orice om, are bucurii, dar şi temeri, are speranţe, dar şi dezamăgiri.

În prezent, tânăra se pregăteşte de cariera de profesoară. A absolvit în calitate de șefă de promoție două specializări (română – italiană și engleză - română) de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării la Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava, cu specializarea engleză-română şi română-italiană. A urmat un master în comunicare, iar în acest an și-a obținut doctoratul sub coordonarea prof. univ. dr. Rodica Nagy, cu teza „Categoria gramaticală a aspectului şi a timpului în română şi în italiană”.