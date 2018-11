Drink. Cultura este, se spune adesea, ”sarea pământului”, aşa că e normal ca oamenii de cultură să bea mai mult ca alţii.

Iubire.De fapt... chiar... ce e iubirea!? Am întrebat un profesor: Ce e iubirea? - Nu am studiat aşa ceva… Nu este o disciplină curriculară. Am întrebat un şofer: Ce e iubirea? - Nu cunosc strada asta… Sorry! Am întrebat un copil: Ce e iubirea? Nu ştiu - încă - jocul ăsta… Am întrebat un nebun: Ce e iubirea? - E ceea ce m-a făcut să ajung aşa…

Poligamie.Una dintre nevestele mele era din Thailanda. A murit de cancer la prostată.

Politică. Politica e curvă. Deci, normal... nu e pentru femei.

Smirnov (Igor). Slugoiul transnistrean de tristă amintire s-a născut pe 23 octombrie 1941, în regiunea Habarovsk din estul Siberiei. Era fiul unui activist de partid şi al unei ziariste, familia mutându-se în Ucraina, după ce Smirnov-senior fusese promovat prim-secretar al unui comitet raional de partid. În 1952, acesta va fi arestat şi condamnat la 14 ani de muncă silnică. După moartea lui Stalin, în 1953, Nikolai Stepanovici a fost eliberat, iar familia - ce avea 3 fii – s-a mutat în Rusia Centrală, în apropiere de Munţii Urali. Igor Smirnov a început să lucreze ca lăcătuş, în 1959, în 1960 s-a căsătorit cu o tânără ingineră, iar după ce a efectuat stagiul militar şi-a continuat studiile la fără frecvenţă începute în 1960, obţinând diploma de inginer TCM în 1974. În 1987 a fost transferat în RSS Moldovenească, ca director al fabricii Elektromaş din Tiraspol. Smirnov a fost ”capul răutăţilor” declanşate în 1991 de separatiştii din Transnistria, cu sprijinul militar şi logistic asigurat de liderii Armatei a 14-a, precum generalul Alexandr Lebed (20.000 de soldaţi, inclusiv 4.000 de mercenari cazaci, plătiţi de Moscova cu 3.000 de ruble pe lună). După 19 august 1991 (data puciului de la Moscova), liderii aşa-zisei ”Republici Nistrene” solicită populaţiei să-i sprijine pe pucişti, în vederea menţinerii URSS. În timpul luptelor de pe Nistru (1991-1992), o mie de oameni au fost răniţi sau ucişi, iar 130.000 au fost strămutaţi sau au solicitat refugiu în alte ţări. Unii lideri separatişti, cum ar fi Igor Smirnov şi G. Pologov, sunt arestaţi de către forţele moldoveneşti şi aduşi la Chişinău de câţiva luptători ai Frontului Popular, dar au fost eliberaţi de preşedintele Mircea Snegur, la presiunile Moscovei. De asemenea, Tiraspolul a ameninţat cu întreruperea furnizării de gaz şi electricitate către restul Moldovei. În 2004, UE l-a inclus pe Smirnov pe lista persoanelor indezirabile. El şi soţia lui sunt cetăţeni ruşi, paşapoartele lor fiind emise de Ambasada Rusiei la Chişinău, în ianuarie 1999. Familia Smirnov are doi fii: Vladimir (născut în 1961), preşedinte al Comitetului de Stat al Vămilor cu rang de ministru - de fapt ”patron” al traficului ilegal de mărfuri, inclusiv armament -, şi Oleg (născut în 1967), deputat în Sovietul Suprem, deţinător al lanţului de magazine Sheriff, al stadionului echipei Sheriff Tiraspol, fiind şi preşedintele filialei transnistrene a băncii Gazprombank. Din anul 2011, Igor Smirnov nu mai exercită nicio funcţie de stat, fiind succedat de Evgheni Sevciuk, actualul preşedinte al aşa-zisei ”Republici Moldoveneşti Nistrene”.

Tezaur. O asemenea preţuire şi păstrare – ca cea cuvenită unui inestimabil tezaur - ar merita exprimări populare precum cele ce urmează (culese de Artur Gorovei din Bucovina, remarcate succesiv de Lucian Blaga şi Andrei Pleşu): „Femeia care vrea să se facă frumoasă să se spele cu apa din care a băut curcubeul”. Ori: „Lemnele pe care le arzi iarna îşi pun noaptea frunzele pe fereastră”.

Urmări.Căderea Zidului Berlinului le-a făcut, mi se pare, culoar de înaintare celor de după Marele Zid Chinezesc.

Hoţi.„Pe la începutul secolului trecut, cercetătorul I.A. Candrea a cules din Cămărzana, Ţara Oaşului, o strigătură plină de amărăciune: <Cântă cucuʼ prin pădure / Cine-o furat să mai fure, / Pe păgubaş să-l spânzure>. Desigur, era ţâpurită, adică strigată, solo voce, să se audă. Şi era adecvată prin conţinut unor realităţi de acum mai bine de un secol. Strigătura nu şi-a pierdut însă actualitatea. Se vede asta foarte bine, e suficient doar să ne uităm în jur. Dar dacă atunci era doar strigată, azi e acompaniată. La trompetă. La trompete, mai exact. La trompetele partidelor.” (Ioan Nistor)