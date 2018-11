Absolut hilară situația din această Ligă a Națiunilor, aproape că nu poți să te superi. Cred că e o ediție experimentală și sper ca UEFA să fi făcut simulări pe calculator, altfel cine știe cu ce situații neașteptate ne trezim. În ce mă privește, din timp în timp adăugam prevederi la încercarea mea de a înțelege regulamentul, dar de acum încolo nu mă mai hazardez. Vom trăi și vom vedea. După ce ne-a surprins neplăcut cu această cădere în urna a patra, poate ne va surprinde plăcut cu locuri de baraj vacantate de vreun concurs de împrejurări. Dacă vă amintiți, la prima încercare de pătrundere în hățișul regulamentului, afirmasem că locul secund duce la baraj în cazul calificării echipei de pe primul loc prin cealaltă cale de acces, adică preliminariile clasice. Am completat apoi cu încă un element, clasamentul locurilor secunde din grupele Ligii C (pentru noi ar fi mai sugestiv să-i spunem Divizia C), dacă eram primii în acest clasament aveam acces la loc de baraj indiferent care echipă de pe primul loc se califica! Dar, după cum știți, n-am fost nici măcar pe ”locul 2 al locurilor 2”, astfel că nu ne-am îndeplinit, așa cum credeam, obiectivul minim, ci doar jumătate din el: ne-am menținut în Liga/Divizia C, dar am retrogradat în urna a patra a preliminariilor Euro!

De faptul că, în contextul celorlalte rezultate, ne mai trebuia un gol în meciul cu Muntenegru, am aflat în timpul meciului de la comentatorii ProTV, care trebuie felicitați. Nimeni nu făcuse calculele respective înainte, dar ei s-au repliat în timp util. Măcar atunci să se fi luminat și vreun oficial de-ai noștri, să se ducă vestea din gură în Guriță, și mai departe, în teren. Penibilă, chiar revoltătoare, încercarea de a o arunca pe fotbaliști. Și Contra își dă cu stângul în dreptul, adică se lovește singur la operație: cică unii jucătorii n-au fost atenți la explicații, iar asta nu mai e treaba lui! Pe bune?! Adică selecționerul de școală nouă își spune poezia și nu-l interesează dacă golanii au băgat la cap? Numai de la un ministru al Educației m-aș mai fi așteptat ceva așa năstrușnic, nu credeam ca domnul Guriță să decadă chiar așa...