Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, sediul zonal Suceava, îşi începe activitatea începând cu data de 24 noiembrie. Cu această ocazie va fi inaugurat şi sediul, în incinta Centrului de Afaceri Club Bucovina din Gura Humorului.

Rodica Vlaicu, președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat din România, a precizat că sediul zonal din Suceava este al cincilea care se deschide la nivel naţional şi va funcţiona cu 7 arbitri din judeţ, cărora li se vor adăuga, în caz de nevoie, arbitri din Bacău, Iaşi sau Neamţ.

„Avantajele acestui tribunal de arbitraj sunt multiple, atât pentru justiţiabilul român, cât și pentru statul român. Printre avantajele pe care le oferă justiţiabililor se numără timpul scurt de soluţionare a cauzelor, care este de cel mult șase luni, dar sunt situaţii în care se poate da o hotărâre chiar după două sau trei săptămâni, dacă părţile ajung la o înţelegere. De asemenea, sunt și alte avantaje: costurile reduse, confidenţialitatea, flexibilitatea procedurii, precum și faptul că părţile au posibilitatea să-și aleagă arbitrii care să le soluţioneze cauza. Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat ajută inclusiv judecătorii tribunalelor statului, care au o încărcătură foarte mare de dosare, prin preluarea unui număr important de cauze civile și comerciale. Având un număr mai mic de dosare de soluţionat, crește capacitatea lor de concentrare pe cauzele aflate în lucru și, totodată, crește calitatea actului de justiţie”, a arătat Rodica Vlaicu.

Înfiinţat încă din septembrie 2014, Tribunalul Permanent de Arbitaj Instituţionalizat este abilitat să judece orice dispută de natură civilă, cu condiţia ca părţile în prealabil să fi încheiat o convenţie arbitrală în favoarea acestuia.

Hotărârile pronunţate de Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat sunt definitive și obligatorii, beneficiază de putere de lucru judecat și au forţa probantă a unui înscris autentic.

Cauzele deduse spre soluţionare Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat sunt judecate de arbitri care au dobândit această calitate printr-un examen de verificare a cunoștinţelor. Aceștia sunt independenţi și imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor și răspund, în condiţiile legii, pentru prejudiciile provocate părţilor.

Ce cauze pot fi soluţionate la Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat

Printre tipurile de dosare care pot fi preluate de la instanţele statale și soluţionate în cadrul Sediului Zonal Suceava al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat se numără: cauzele comerciale și cele privitoare la relaţiile de muncă, litigiile din domeniul asigurărilor și protecţiei consumatorului, cazurile de transfer de drept de proprietate asupra bunurilor imobile (contracte de arendă, rentă viageră și de vânzare-cumpărare, partajele succesorale și între foști soţi), malpraxis etc.

Potrivit oamenilor care conduc această structură, Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat va încheia parteneriate cu asociaţii ale oamenilor de afaceri din Bucovina, printre care Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava. De asemenea, arbitrii Tribunalului vor avea întâlniri cu mediatorii din judeţul Suceava.

Rodica Vlaicu a ţinut să menţioneze şi faptul că pe piaţă există o structură asemănătoare, dar care nu ar funcţiona legal.

„Tribunalul pe care eu îl reprezint s-a înfiinţat în anul 2014 și activitatea noastră a avut un trend ascendent. Am început cu o echipă de 15 arbitri și acum avem înscriși pe tablou 250 de arbitri din 25 de judeţe care activează în sedii zonale. Numărul dosarelor soluţionate a crescut de la un an la altul și ce este important este faptul că nicio hotărâre pronunţată la nivelul Tribunalului nu a făcut obiectul unei acţiuni în anulare. Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este marcă înregistrată la OSIM. Cu toate acestea ne confruntăm adeseori cu situaţii în care entităţi mai tinere care practică arbitrajul să utilizeze, pentru a se promova, denumirea și sigla noastră sau denumiri și sigle asemănătoare cu intenţia vădită de a crea confuzie în rândul publicului larg și de a beneficia de pe urma activităţii noastre. Avem o astfel de problemă cu o entitate de arbitraj care activează pe zona Suceava și Botoșani și pentru a ne apăra interesele, recent am promovat o acţiune pe rolul Tribunalului București prin care solicităm să le interzică, în temeiul art. 36 din Legea nr. 8 din 1998, utilizarea denumirii noastre sau a uneia asemănătoare care poate crea confuzie între cele două instituţii”, a declarat Rodica Vlaicu, președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat.