Dispreţ total

O mostră de cum se poate construi în România o ditamai clădirea, fără a avea avizele necesare obţinute în mod legal, a fost „predată” la Şcheia. După ce a ignorat avertismentul Primăriei Şcheia din februarie 2018 de a intra în legalitate, proprietarul unei hale de dimensiuni impresionante a finalizat construcţia. Uimiţi de nonşalanţa cu care continua lucrările, reprezentanţii Primăriei Şcheia au reuşit să afle şi secretul din spatele afacerii: autorizaţia de construcţie care trebuia emisă de Primăria Şcheia a fost falsificată. Iar în baza acestui act fals au fost obţinute avizele şi de la alte instituţii ale statului, inclusiv pentru racordarea la reţeaua de gaz metan.

Acum, conducerea Primăriei Şcheia a deschis două acţiuni împotriva proprietarului clădirii, un anume Nicu Maciuc. Una din acţiuni este înregistrată la Judecătoria Suceava, prin care i se cere proprietarului să demoleze construcţia, iar partea a doua se va lămuri la Parchet, şi asta pentru că a fost înaintată o plângere penală împotriva lui Nicu Maciuc.

De cealaltă parte, proprietarul spune că are şi el suspiciuni cu privire la autenticitatea autorizaţiei de construcţie şi, ca atare, a înaintat o plângere penală împotriva proiectantului clădirii, care s-ar fi ocupat de obţinerea avizelor necesare.

Amendat cu 1.000 de lei în luna februarie, şi-a luat angajamentul să intre în legalitate

Totul a plecat de la un control de rutină derulat în luna februarie a acestui an de către reprezentanţii Primăriei Şcheia. Pe 8 februarie a fost întocmit un proces verbal de contravenţie prin care Nicu Maciuc a fost amendat cu suma de 1.000 de lei pentru că începuse lucrările de construcţie la o hală de depozitare fără a avea autorizaţie de construcţie.

În paralel i s-a cerut să sisteze lucrările şi să intre în legalitate cu actele, măsuri care trebuiau duse la îndeplinire până pe 8 august 2018. Chiar în ziua în care a fost sancţionat, Nicu Maciuc s-a prezentat la sediul Primăriei Şcheia şi a achitat amenda de 1.000 de lei, ocazie cu care a precizat că va intra în legalitate.

Pentru că lucrările nu au fost sistate, vecinii au înaintat o sesizare, iar în luna mai 2018, reprezentanţii Inspectoratului Judeţean în Construcţii Suceava şi cei ai Primăriei Şcheia au derulat un nou control. Cu această ocazie s-a stabilit că lucrările erau finalizate în proporţie de 80%.

„Din verificările făcute a rezultat că procesul verbal de contravenţie întocmit în luna februarie nu a fost contestat, iar măsurile complementare prevăzute de acesta nu au fost îndeplinite, ci dimpotrivă au fost nesocotite şi încălcate. Este evident că proprietarul clădirii a acţionat cu rea-credinţă. În concluzie, dacă nu ar fi obligat la desfiinţarea construcţiei şi i s-ar da un termen pentru obţinerea autorizaţiei de construire, practic s-ar nesocoti principiul legalităţii şi i s-ar oferi acestuia posibilitatea să profite chiar de propria rea-credinţă, ceea ce este inadmisibil”, se arată în plângerea depusă la Judecătoria Suceava de către conducerea Primăriei Şcheia prin intermediul avocatului Daniel Corduneanu.

Primar Vasile Andriciuc: „Nu am mai văzut niciodată o asemenea golănie”

Vasile Andriciuc, primarul comunei Şcheia, s-a arătat stupefiat de tupeul de care a dat dovadă cel care a ridicat hala pentru depozitare. Potrivit primarului din Şcheia, singurul act emis legal a fost certificatul de urbanism, în rest totul este falsificat.

„A prezentat celorlalte instituţii ale statului acte falsificate şi în baza acestora a primit aprobări pentru derularea unor lucrări. De când sunt primar, e prima dată când întâlnesc o asemenea golănie. Sincer să fiu, nu am conceput că se poate ajunge până aici. A falsificat un tipizat al Primăriei, s-a folosit de o ştampilă confecţionată artizanal, plus că şi chitanţa care atestă plata taxei de autorizare este falsă. De la un capăt la un altul a fost vorba doar de falsuri. Pentru mine este de neimaginat ce s-a întâmplat”, a arătat Vasile Andriciuc.

Pentru lămurirea situaţiei şi pentru tragerea la răspundere a lui Nicu Maciuc, conducerea Primăriei Şcheia a înaintat o plângere penală şi aşteaptă acum ca poliţiştii şi procurorii să scoată cât mai repede la iveală neregulile legate de ridicarea acestei hale.

Nicu Maciuc: „Nu am făcut nici o ilegalitate”

Nicu Maciuc are o versiune total diferită şi spune că hala a fost ridicată cu acte în regulă. El a explicat că autorizaţiile nu le-a obţinut personal, iar după tot scandalul care a apărut şi-a ridicat semne de întrebare vizavi de autenticitatea actelor.

„Eu am luat contact cu o firmă de proiectare în cursul anului trecut, în septembrie dacă nu mă înşel. După trei luni, reprezentanţii acestei firme au venit la mine şi mi-au comunicat că nu se mai pot ocupa şi îmi returnează banii. În aceste condiţii, în timp ce eram la Rădăuţi, am observat o clădire asemănătoare cu ceea ce vroiam eu să fac şi am întrebat cine este proiectantul. Din câte am aflat este vorba de un proiectant din Siret, cu care am luat legătura şi după ce a venit la Şcheia mi-a spus că se va ocupa atât de proiectare, cât şi de obţinerea avizelor şi autorizaţiilor. Eu nu ştiu ce a făcut firma de proiectare, dar la dosarul pe care mi l-au dat toate actele erau în regulă. Nu vreau ca Nicu Maciuc să fie scos ţap ispăşitor, şi de aceea am înaintat plângere penală la Parchet. Să stabilească cine a emis autorizaţia şi cine a greşit, dacă este cazul. Eu nu pot să spun decât că nu am făcut nici o ilegalitate”, a concluzionat Nicu Maciuc.