Ape tulburi

Oraşul Broşteni este pe cale să bată toate recordurile după ce la finalul săptămânii trecute consilierii locali de aici au ales un al treilea viceprimar din acest mandat.

Este vorba de Alexandru Hurjui, de la Partidul România Unită (PRU), formaţiune care are doar doi consilieri locali în deliberativul de la Broşteni.

Alegerea noului viceprimar a fost necesară după ce viceprimarul ales în funcţie în toamna anului trecut, Mihai Molodeschi, a preluat atribuţiile de primar. Se întâmpla în luna mai a acestui an, după ce primarul ales în funcţie, Nicolae Chiriac, a fost găsit în conflict de interese, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat acest verdict. Ca urmare, prefectul de Suceava a dispus pe 23 mai 2018 încetarea mandatului de primar a lui Chiriac, iar viceprimarul în exerciţiu la acea vreme, Mihai Molodeschi, a preluat atribuţiile de primar.

După aproape jumătate de an, cei 13 consilieri locali din Broşteni, dintr-un total de 15 cât au fost aleşi în iunie 2016, au decis ca unul dintre ei să preia atribuţiile de viceprimar. În condiţiile în care PNL are şase consilieri locali (avea şapte, dar prin preluarea atribuţiilor de primar Mihai Molodeschi şi-a pierdut dreptul de vot), PSD a trimis patru consilieri locali, ALDE are un consilier local, iar PRU a câştigat două mandate era clar că va fi o luptă extrem de încinsă.

Trebuie spus că în primul tur pentru desemnarea consilierului care urma să preia atribuţiile de viceprimar, candidatul PNL nu a obţinut nici un vot, iar în turul doi a fost ales Alexandru Hurjui cu şapte voturi „pentru” şi şase „împotrivă”.

La alegerile din iunie 2016 a fost ales şi un independent, Constantin Hîj, numai că acesta nu a fost validat niciodată pentru că nu şi-a desemnat mandatar financiar.

Revenind la funcţia de viceprimar, aceasta are al treilea om în acest mandat. Primul a fost Vasile Rusu, ales pe listele PRU, care în august 2017 şi-a pierdut funcţia prin votul consilierilor, iar locul său a fost luat de liberalul Mihai Molodeschi. Acum, fotoliul de viceprimar va fi ocupat de a treia persoană, respectiv Alexandru Hurjui, de la PRU.