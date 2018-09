Furt auto

Un bărbat din municipiul Fălticeni îşi caută disperat autoturismul VW Touareg care i-a fost furat la câteva zile după ce i l-a dat pentru a-l conduce unui prieten, timp de câteva ore, în timp ce el era naş la o nuntă. Bărbatul este convins că atunci i-a fost furată cheia de rezervă, cu care autorul a putut acţiona apoi fără prea multe probleme. A trecut deja mai bine de o săptămână de la comiterea faptei, însă păgubitul nu are nici o veste legată de maşină şi nici din partea poliţiştilor care se ocupă de cercetări.

Maşina i-a dispărut din faţa casei

Povestea din acest caz începe pe 15 septembrie, când Bogdan Mihăilă, din Fălticeni, a fost naşul de cununie a doi tineri. Cum era naş şi nu putea conduce el maşina, bărbatul i-a dat cheile unui amic. După nuntă, naşul a revenit la volanul maşinii sale, aparent fără nici un fel de probleme.

La trei zile după nuntă, bărbatul a trecut pe la Registrul Auto Român (RAR) cu autoturismul înmatriculat în Olanda, iar pe 20 septembrie era programat la Serviciul de Înmatriculare, pentru a obţine numerele româneşti.

Surpriza neplăcută a fost că în dimineaţa zilei de 20 septembrie acesta nu şi-a mai găsit maşina în faţa casei.

„Am sunat imediat la 112 în acea dimineaţă şi a venit un echipaj de poliţie. După ce m-am gândit un pic am realizat că în maşină aveam o cheie de rezervă, în cotiera maşinii, care cred că mi-a fost luată când eram naş la nuntă. Am mers împreună cu poliţiştii la amicul căruia i-am dat maşina în acea noapte, dar el nu recunoaşte nimic, spune că habar nu are unde e maşina şi nu are nici o legătură”, a declarat Bogdan Mihăilă.

Bărbatul se declară total nemulţumit de ancheta făcută de poliţiştii de la Fălticeni, mai ales că sunt elemente care ar trebui să îi facă pe anchetatori să ajungă la autor sau autori.

Imagini cu maşina furată prin Fălticeni, imediat după comiterea faptei

„Am reuşit să găsesc imagini de pe camerele de supraveghere, pe care le-am predat poliţiei, în care se vede maşina la puţin timp după ce a fost furată, când iese din Fălticeni spre Suceava. Se distinge şi figura celui de la volan, cred că poliţiştii au elemente suficiente ca să facă mai multe în acest caz. Ei mi-au spus însă să îmi caut eu maşina, că sigur trebuie să ştiu unde este. Bănuiesc că maşina mea este în zona Rădăuţi-Vicov, însă am impresia că poliţiştii nu vor să se implice în acest caz”, şi-a spus bărbatul nemulţumirea.

Acesta a mai subliniat că furtul nu putea fi comis decât de un cunoscut ori cu informaţii de la un cunoscut, în condiţiile în care avea probleme la cutia de viteze, iar aceasta funcţiona doar prin apăsarea unui buton special montat de el.

Cert este că la mai bine de o săptămână de la furt bărbatul nu ştie încă nimic de maşina sa. Acesta se teme ca autoturismul să nu fie trecut peste fâşia verde, în Ucraina, condiţii în care are toate şansele de a-şi lua adio de la el.

Din cauza acestui incident extrem de neplăcut bărbatul nu a mai plecat la locul de muncă pe care îl are în străinătate şi speră ca poliţiştii să reuşească să facă ceva în acest caz.

Bărbatul a reclamat că odată cu maşina i s-au furat şi suma de 700 de euro, permisul de conducere, documente şi carduri.