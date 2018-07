Zestrea Bucovinei

Caravana Zestrea Bucovinei, proiect inițiat de Consiliul Județean Suceava, a poposit, sâmbăta trecută, în municipiul Câmpulung Moldovenesc. Proiectul este parte a unui program dedicat Centenarului Marii Uniri și este organizat în mai multe locații din județ pentru a evidenția „zestrea” pe care a adus-o Bucovina la Unirea cu Țara.

La sosirea în Câmpulung Moldovenesc, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a fost întâmpinat de primarul municipiului, Mihăiță Negură, în sunete de buciume, și de copii îmbrăcați în frumoase costume populare. La evenimentele de la Câmpulung Moldovenesc au fost prezenți și parlamentarii liberali Daniel Constantin Cadariu, Angelica Fădor, vicepreședintele CJ Suceava, Gheorghe Niță, precum și mai mulți consilieri județeni.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a ținut să precizeze că municipiul Câmpulung Moldovenesc poate fi considerat una dintre capitalele spirituale ale Sudului Bucovinei. „Aici, la Câmpulung Moldovenesc, am discutat teme extrem de importante, despre istoria pădurilor și administrarea pădurilor, pentru că modelul din Bucovina este unic și cel mai performant în România. Apoi am vorbit despre cadastru, pentru că nu trebuie să uităm că Bucovina a avut cadastru. Este singura zonă de aici din Nord care a fost cadastrată. De asemenea am discutat și despre civilizația lemnului. Și să nu uităm că aici avem Muzeul Lemnului, unic în țară. Și nu în ultimul rând, am discutat despre civilizația huțulă și despre huțulii din această zonă a Obcinilor Bucovinei”, a spus Gheorghe Flutur.

De precizat că în cadrul evenimentelor organizate sâmbătă la Câmpulung Moldovenesc a fost oficiată și o slujbă religioasă pentru pomenirea foștilor primari și a vornicilor din acest municipiu. De asemenea, Gheorghe Flutur și Mihăiță Negură au dezvelit o placă comemorativă, cu prilejul Centenarului Marii Uniri, pe fațada fostei primării a orașului, din centrul municipiului. Clădirea, aflată acum în restaurare, a fost construită între anii 1863 și 1866, printr-un decret imperial al împăratului Franz Joseph.

Flutur: Zona Câmpulung Moldovenesc are o istorie extraordinară, cu o amprentă de civilizație foarte puternică

Un moment special a fost cel al acordării distincțiilor ”Meritul Bucovinei”. Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a acordat aceste distincții mai multor instituții și personalități din zonă, respectiv Muzeul Arta Lemnului, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Muzeul Ouălor „Lucia Condrea” din Moldovița, unul dintre cercetătorii care au inventat medicamentul Polidin, dr. Sylvia Hoișie, reprezentantul huțulilor, Casian Balabașciuc, profesorii Radu Cenușă și Ioan Iosef, colecționarul Ion Grămadă, precum și artiștii Ion Maftei și Filon Lucău. „Au fost premiați cu distincția meritul Bucovinei, cu tot dragul, pentru că merită acest lucru”, a spus Gheorghe Flutur, după înmânarea distincțiilor.

El a subliniat că zona Câmpulung Moldovenesc are o istorie extraordinar de consistentă și cu o amprentă de civilizație foarte puternică. „În toamnă, atunci când vom sărbători Centenarul, vreau ca această zestre a Bucovinei să se regăsească într-un album, într-o expoziție și într-o emisiune specială și să lăsăm generațiilor tinere ce a însemnat Bucovina acum 100 de ani. Să facem o analiză critică cu privire la ce am făcut noi, ce mai avem de făcut și să luăm modele”, a spus șeful administrației județene. Flutur s-a declarat impresionat de numărul mare de câmpulungeni care au ținut să fie prezenți la evenimentul de sâmbătă. „Mă bucur că lumea își face timp să stăm de vorbă. Au venit oameni în vârstă, cu reviste de acasă, cu ziare cu poze vechi, cu bucăți din istoria acestei zone minunate și erau cu lacrimi în ochi. Pe mine m-au impresionat foarte mult”, a declarat Gheorghe Flutur. El a precizat că în perioada următoare caravana „Zestrea Bucovinei” va ajunge la Gura Humorului, Suceava și Fălticeni.