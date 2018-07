A început Liga 1 și nu-ți vine să crezi că a trecut un campionat mondial peste noi: lucrurile sunt exact așa cum le-am lăsat, neschimbate, fixate ca fosila-n rocă. CFR nici acum nu e în stare să bată pe teren propriu o echipă de mijlocul clasamentului. Deși cu alt antrenor, campioana face tot 1-1, scorul neputinței din campionatul trecut, ba chiar după același scenariu, adică deschizând scorul! Iar FCSB, cu același antrenor, pierde lamentabil în fața unei echipe care trebuie reinventată sezon după sezon. Desigur, cele două schimbări la pauză sunt și ele obligatorii când echipa e condusă. Pentru cele două reprezentante ale noastre în Europa urmează marți și joi partidele din turul doi preliminar al Ligii Campionilor și Ligii Europa. E o fază aproape umilitoare, dacă vor să se califice în grupe vor trebui să dispute nu mai puțin de trei duble. CFR are plasa de siguranță la așa-numitul play-off, fiind repartizată în Liga Europa dacă pierde, dar până acolo oricum trebuie să treacă două tururi, iar primul e cu suedezii de la Malmo, aflați la jumătatea campionatului. Orice s-ar spune, nu sună bine, din partea clujenilor e nevoie de mult mai mult decât am văzut sâmbătă. În ce-o privește pe FCSB, echipa are parte de eterna poveste a investițiilor lui Becali, pe care Stoica nici nu-și dă seama c-ar trebui să-i fie jenă s-o pomenească la conferințe. Așadar, dacă se vor califica în grupe, adică vor fi siguri de niște bani, vor mai aduce jucători, dacă nu, Becali cu mila. Rezultate, apoi investiții, asta e logica după care se ghidează stăpânul FCSB.

Sunt motive întemeiate pentru scepticism extrem în toamna asta, adică fără grupe pentru echipele din România. CFR are nevoie în primul rând să se adune pentru a trece de Malmo, iar apoi să aibă noroc la tragerea la sorți din turul 3, în timp ce pe FCSB presimt că o va lăsa norocul proverbial din brațe la unul din tururile următoare, asta însemnând că va da peste un adversar prea tare pentru lotul actual. Pe lângă ele, Viitorul a dat deja din turul 2 peste o echipă grea, Vitesse, în timp ce Craiova, singura care va debuta în faza următoare, nu va fi cap de serie, plus că plecările din lot nu o recomandă pentru performanță nici măcar la intern. În cazul în care fotbalul românesc chiar va rămâne și în afara Europei, nu m-aș mira să-l aud pe Burleanu, prin noiembrie, spunând că echipele noastre s-ar fi calificat fără probleme în primăvara europeană...