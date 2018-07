Dotări de top

Unul dintre cei mai importanţi furnizori de echipamente pentru evenimente din judeţul Suceava, dar şi din întreaga ţară, Expert Music Production, şi-a îmbogăţit dotările de top pe care le are la dispoziţie cu o nouă scenă, unică în Estul Europei. Noua scenă a fost folosită, în premieră în judeţul Suceava, la finalul săptămânii trecute pentru spectacolele care au avut loc în cadrul Zilelor Municipiului Fălticeni. Artiştii care au urcat pe scenă, de la interpreţi de muzică populară până la Ruby sau Andra, au putut să ofere publicului spectacole de o calitate superioară, atât din punctul de vedere al sunetului, cât şi al producţiilor video, totul completat cu spectaculoase jocuri de lasere şi lumini. Managerul Expert Music, Lucian Socoliuc, a explicat că noua scenă este una hidraulică, necesitând astfel un timp foarte mic pentru montare. Scena are o deschidere de 14 metri, o adâncime de 10,5 metri şi o înălţime de 11 metri. „Este o scenă unică în Estul Europei, pentru că nu mai există aşa ceva în alte ţări din zonă, în Bulgaria sau Ungaria, poate din Germania mai departe dacă mai sunt astfel de scene care pot fi aduse la evenimente. Am ţinut să venim la Zilele Fălticeniului cu această scenă pentru a putea oferi publicului concerte spectaculoase, să le rămână în amintire, atât prin jocurile de lumini, cât şi printr-o înaltă calitate a sunetului”, a spus Lucian Socoliuc. Cu noua scenă, Expert Music Production poate asigura organizarea de evenimente de anvergură, de la concerte, manifestări prilejuite de zilele localităţilor şi chiar festivaluri, de genul Electric Castle sau alte evenimente de amploare mai mare comparativ cu acesta. Și pentru a completa dotările de top, Expert Music Production poate să pună la dispoziţie şi cele mai noi instalaţii de sunet şi de lumini. De exemplu, doar la concertul Andrei de la Zilele Fălticeniului, sonorizarea a fost de nu mai puţin de 96.000 de waţi, în timp ce producţia video a fost proiectată pe un ecran LED de 24 de metri pătraţi. „Toate echipamentele pe care le avem sunt de top. La orice eveniment, oricare ar fi amploarea acestuia, putem asigura tot ceea ce este necesar, de la producţia efectivă a spectacolelor, în funcţie de tema solicitată, şi până la orice solicitări de sonorizare şi ecrane video pentru proiecţii sau jocuri de lasere şi de lumini”, a mai spus Lucian Socoliuc.

Practic, având la dispoziţie noua scenă hidraulică, Expert Music Production le poate oferi şi îndeplini artiştilor toate cerinţele pe care aceştia le pot avea pentru un spectacol cu adevărat impresionant.