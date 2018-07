Critici

Președintele Organizației Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cușnir, consideră că prin deciziile pe care le ia, primarul Sucevei, Ion Lungu, este „pentru unii mumă, iar pentru alții ciumă”. Dan Ioan Cușnir a precizat că în ultimii 14 ani, Ion Lungu le explică sucevenilor ce lucruri frumoase și ce proiecte minunate a implementat în Suceava, „bineînțeles toate în interesul cetățenilor”. Cușnir a precizat că pentru ca toată lumea să înțeleagă cât de mult îi pasă primarului Ion Lungu de suceveni, se poate da exemplul aleilor proaspăt renovate cu pavele noi din parcul de peste drum de Primăria Sucevei. „În această zonă Ion Lungu are interese personale, acceptând în mod ilegal amenajări, terase și alei, care depășesc 10% din suprafața verde a parcului”, a precizat liderul PSD Suceava. El a explicat că potrivit sentinței Curții de Apel Suceava, cu numărul 590/10.06.2005, definitivă și irevocabilă, parcul de peste drum de Primăria Sucevei este „parc zonă verde de protecție, amenajată de peste 30 de ani” și aparține Domeniului Public Local conform Legii 18/1991. Dan Ioan Cușnir a arătat că potrivit Legii 24/2007, articolul 18 pct. 7, suprafața cumulată a amenajărilor provizorii plus aleile pietonale etc. nu trebuie să depășească 10% din suprafața totală a spațiului verde. „Dar când este vorba de interesele familiei Lungu, legea nu mai are nici o relevanță. Spre comparație, în imediata vecinătate, putem vorbi de zona străzii Leca Morariu și de cum arată străzile pe care se deplasează persoane cu dizabilități, femei cu copii mici în căruț sau persoane în vârstă cu căruțuri pentru cumpărături. Pentru aceste străzi nu s-au găsit resurse și pavele pentru a fi modernizate, încă nu sunt considerate o prioritate pentru a fi renovate. Asta este Ion Lungu: pentru ai săi mumă, pentru restul sucevenilor ciumă”, a declarat liderul PSD Suceava.

El a subliniat că Primăria Sucevei prezintă simptomele unei instituții nefuncționale pentru că Departamentul responsabil cu amenajarea străzilor din primărie, sub directa supraveghere a viceprimarului Lucian Harșovschi, îi permite lui Ion Lungu „să își facă de cap ca și cum Suceava ar fi o moșie de-a lui cu care face ce vrea, îi permite lui Ion Lungu să prioritizeze renovarea străzilor după cum îi dictează interesele personale”. Dan Ioan Cușnir mai consideră că în Suceava trebuie reintroduse două noțiuni „care sunt străine” actualei conduceri a primăriei, și anume „ordine și progres”.