Handbal

Echipa de handbal a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a reuşit pentru al doilea an consecutiv să urce pe podiumul Campionatului European Universitar. După ce anul trecut a câştigat aurul, ieri, echipa pregătită de antrenorii Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei a câştigat medalia de bronz, după o finală mică câştigată în faţa Universităţii din Barcelona, scor 25 – 21. Meciul a avut două reprize total diferite, prima aparţinând spaniolilor, care la pauză au condus la şase goluri, 14 – 8. Universitatea Suceava a avut 13 minute foarte bune în partea a doua şi a reuşit să întoarcă soarta partidei în 13 minute, când a marcat nu mai puţin de 9 goluri consecutive, iar scorul a devenit 19 – 16 pentru Suceava. Până la final, universitarii de la „Ştefan cel Mare” şi-au păstrat un avantaj de 3-4 goluri şi s-au impus cu 25 – 21. Sucevenii au învins astfel echipa din Barcelona pentru a doua oară la acest turneu, după victoria din grupe cu scorul de 28 – 23. Elevii lui Adi Chiruţ au încheiat grupa pe primul loc, după o nouă victorie, de această dată în detrimentul gazdelor de la Coimbra, 28 – 19. În sferturile de finală, sucevenii au trecut de Universitatea din Oslo cu 28 – 16, o echipă incomodă ce a rezistat fizic doar o repriză, la pauză fiind 14 – 10 pentru reprezentanta României.

„Îi felicit pe băieţi pentru tot efortul depus în teren la acest Campionat European şi pentru câştigarea medaliei de bronz, una ce putea fi mai strălucitoare dacă nu avem ghinion şi picam cu francezii în semifinale, un meci pe care toată lumea îl vedea în finala mare. În finala mică, băieţii au intrat destul de relaxaţi în teren, crezând că vor avea o misiune uşoară, dar n-a fost aşa. La pauză am discutat cu ei şi în partea a doua au abordat total diferit partida, demonstrând diferenţa de valoare faţă de spanioli. Mă bucur că n-am avut parte de accidentări şi putem să ne continuăm pregătirea pentru Liga Naţională în efectiv complet”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

Sucevenii au pierdut pe final de meci semifinala cu puternica echipă a Universităţii din Marsilia

Aşa cum se aşteptau după ce au urmărit meciurile Universităţii din Marsilia, handbaliştii sucevenii au avut un meci foarte greu cu francezii ce aveau în lot trei jucători din prima ligă în Hexagon şi şase ce evoluează la aceeaşi formaţie în eşalonul II din Franţa. Prima repriză a fost una extrem de echilibrată, nici una din echipe nereuşind să se desprindă la mai mult de două goluri, iar la pauză sucevenii aveau un gol, 13 – 12. În partea a doua, elevii lui Adi Chiruţ s-au dus şi la patru goluri, dar din păcate, în ultimele 10 minute, francezii s-au apărat foarte bine şi nu prea le-au dat sucevenilor soluţii în atacul poziţional, reuşind să marcheze de 5 ori consecutiv şi să ducă scorul la 28 – 23, avantaj ce a fost decisiv.

„Aşa cum am văzut în meciurile anterioare, Marsilia a avut o echipă foarte bună, cu jucători de valoare din primele două ligi din Franţa. Handbaliştii noştri s-au luptat până la capăt, dar francezii s-au apărat foarte bine şi nu prea am avut multe soluţii pe poziţional şi cred că aici s-a făcut diferenţa, mai ales că am avut şi câteva ratări când puteam să ne desprindem. Astfel, cât am alergat şi am dus faza a doua şi contraatacul foarte bine ne-am păstrat în joc, dar în ultimele 10 minute n-am mai reuşit acest lucru”, a explicat Adi Chiruţ.

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a deplasat la europeanul universitar din Portugalia un lot de 12 jucători: portarii Cristian Tcaciuc şi Daniel Bobeică, jucătorii Gabriel Burlacu, Adrian Târzioru, Andri Tofănel, Sebastian Polocoşer, Andrei Olariu, Alin Petrea, Cătălin Costea, Bogdan Baican, Mihai Sandu şi Alexandru Poteră, antrenori Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei.