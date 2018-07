Educaţie diferenţiată

La Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului s-a desfăşurat în această lună cea de a IV-a ediţie a Proiectului educaţional „Şcoala de Vară Humoreană”, conceput pentru elevii care vor să petreacă o parte din vacanţa de vară în mod plăcut, creativ, recreativ, dar şi formativ.„Şcoala de Vară Humoreană” este un proiect care se înscrie în aria proiectelor personalizate care s-au desfăşurat la Şcoala Gimnazială Nr. 1, iar termenul de „humorean” este cel care impune caracterul de unitate şi unicitate. Ţinând cont de specificul local al comunităţii, care se regăseşte în profilul elevului şcolii humorene, bazându-se pe entuziasmul şi pe curiozitatea caracteristice vârstei şcolarilor mai mici sau mai mari, luând în considerare propunerile şi aşteptările formulate de copii, conducerea şcolii a propus şi în acest an activităţi prin intermediul cărora s-a urmărit ca participanţii să îşi perfecţioneze competenţele dobândite şi să-i ţină aproape de şcoală, să le ofere o alternativă valoroasă în petrecerea plăcută şi constructivă a vacanţei, îmbinând într-un mod recreativ activităţile de învăţare cu activităţi diverse indoor şi outdoor. Partenerul principal al proiectului a fost Asociaţia Părinţilor „Pro Şcoala” a Şcolii Gimnaziale Nr.1.

Teme diferite în fiecare zi

Ediţia din acest an s-a desfăşurat sub genericul „Şcoala de Vară Humoreană în Anul Centenarului” şi apropus un program diversificat, complex şi atractiv pentru orice copil, având ca noutate activităţi care au urmărit cultivarea sentimentelor patriotice în inimile şi sufletelor micilor românaşi, cu prilejul anului aniversar al tuturor românilor, activităţi pregătite şi coordonate cu pasiune şi profesionalism de un colectiv de 16 cadre didactice voluntare. În fiecare zi s-au desfăşurat activităţi atractive, relaxante şi distractive, având câte o tematică diferită: „Magia filmului”, „Ştiinţă şi tehnică”, „Aventură în natură”, „Înotul - sportul pentru trup şi suflet”, „Mândria de a fi român”. Activităţile cuprinse în proiect (2 – 6 iulie) au debutat în prima zi cu o temă istorică, prin vizionarea filmului artistic istoric „Pintea” şi s-a încheiat cu aceeaşi temă („Mândria de a fi român”) printr-o „paradă tricoloră” organizată printr-un flashmob inedit, pe fundalul sonor al unor cântece populare patriotice cunoscute. „Ştiinţă şi tehnică” a fost tema din ziua a doua a şcolii de vară şi elevii au avut parte de lecţii de astronomie şi robotică susţinute de prof. drd. ing. Gabriel Anastasiu, coordonator al Clubului de Robotică de la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc şi Consul al Spaţiului - ESERO România. În ziua următoare, tema a fost „Aventură în natură”. 22 de elevi din clasele pregătitoare, a I-a, şi a II-a au mers în excursie la Salina Cacica. Alţi 48 de elevi din clasele III - VII, care s-au remarcat în acest an şcolar cu rezultate deosebite la concursuri şi olimpiade şcolare, au primit ca recompensă din partea şcolii o excursie gratuită la Băile Figa, din judeţul Bistriţa-Năsăud, cu „Autocarul excelenţei”. Un alt grup de 32 copii temerari din clasele V - VII au mers în excursie pe Rarău şi au trăit experienţe deosebite.

Premiere

Sportul şi distracţia au continuat şi în ziua următoare la piscina acoperită din Parcul Ariniş, unde toţi copiii au practicat înotul şi au desfăşurat activităţi recreative. În ultima zi a şcolii de vară, 42 de elevi din clasele primare, grupaţi în trei echipaje, au fost mici patiseri în laboratoarele de patiserie de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” din Gura Humorului şi au preparat prăjitură cu vişine. Tot în ultima zi de tabără,copiii au purtat tricouri în culorile roşu, galben şi albastru. Pe fundal muzical difuzat prin staţia de amplificare, respectiv cântece populare patriotice consacrate, s-au aşezat în formaţie, astfel încât să reprezinte prin corpurile lor steagul tricolor al ţării noastre. Festivitatea de încheiere s-a finalizat cu premierea copiilor şi a cadrelor didactice implicate în pregătirea, coordonarea şi desfăşurarea activităţilor de la „Şcoala de Vară Humoreană în Anul Centenarului”. La final, prof. Dorina Spinosu (Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului) a concluzionat că din acestproiect au avut de învăţat şi adulţii (cadre didactice, părinţi), dar şi copiii. „Ne-am încărcat sufletele cu o nouă experienţă dobândită după patru ani, care ne va ajuta să putem optimiza şi contura competitiv acest proiect pentru ediţiile următoare”, a completat prof. Dorina Spinosu.