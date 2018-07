Farmec şi calitate

O pensiune din Bucovina a ridicat ştacheta în privinţa calităţii serviciilor şi produselor oferite clienţilor, fiind prima din zonă şi printre primele 10 din ţară care deţin o certificarea oficială a Ordinului European al Cavalerilor Vinului.

Evenimentul, marcat cu degustări de vinuri de calitate şi delicatese gastronomice, a avut loc la finele săptămânii trecute, când membrii Legatului Bacău al Ordo Equestris Vini Europae, care cuprinde toate organizaţiile prezente în regiunea istorică Moldova, au fost prezenţi la Gura Humorului, la Pensiunea Piatra Pinului, amenajată pe marginea drumului spre Pârtia Şoimul.

În urma unei evaluări care ţine cont de respectarea a numeroase standarde de calitate, aceştia au oferit certificarea „Trei pahare” OEVE (Ordinul European al Cavalerilor Vinului), placheta care indică această distincţie a calităţii fiind montată pe perete, la intrare.

În plus, pensiunii i-au fost oferite trei sticle de vin – unul alb, unul roşu şi un rose, cu etichete personalizate, care marchează evenimentul.

„Noi am cunoscut această locaţie cu câteva luni în urmă, am rămas profund impresionaţi, este una dintre pensiunile care demonstrează o grijă extraordinară în selecţia de vinuri prezente în ofertă, la servirea acestora, precum şi la dotările necesare. Am fost uimiţi când am văzut că vinurile din ofertă sunt premium şi super-premium.

Ne-am dori ca şi alte locaţii din binecunoscuta şi frumoasa Bucovină să solicite astfel de certificări, care pleacă de la trei pahare până la cinci pahare, care se dau în funcţie de meniu, condiţiile de servire, de pivniţă, de protecţie la seism, de lumină, umiditate, de tot ce înseamnă „profi” în servirea vinului. Trebuie să învăţăm să consumăm vinuri de calitate, la sticlă, de la „vin cu origine controlată” în sus”, a spus somelierul Cristian Bunea, conducătorul Legatului cavaleresc Moldova, din Consulatul România al Ordo Equestris Vini Europae.

Ordinul European al Cavalerilor Vinului este o organizaţie care datează de prin anul 1475 şi are reprezentanţe în toate ţările membre ale Uniunii Europene. În total, acest ordin are peste 5.000 de membri, din care la noi în ţară sunt peste 500, Consulatul România fiind împărţit pe regiunile istorice. Suceava aparţine de Legatul Bacău, care cuprinde şi organizaţiile Botoşani, Vaslui, Iaşi, Bacău şi Neamţ.

„Nu facem altceva decât să venim în faţa clienţilor, să ajutăm proprietarii de pensiuni şi restaurante, astfel încât serviciul de servire al vinului să fie unul dintre cele mai bune, iar calitatea să primeze. Faptul că Pensiunea Piatra Pinului a fost certificată OEVE cu „Trei pahare” este un început excelent. Deja am discutat cu proprietarii locaţiei despre ce au de făcut pentru a se ridica la „Patru pahare”, de care sunt foarte aproape. Dar este ceva extraordinar să găseşti la o pensiune din România vinuri listate, dintre cele mai bune. Turismul de calitate aşa se face. Când românii merg în Austria, consumă produse locale şi imediat postează pe Facebook cât e de frumos. Haideţi să facem la fel şi la noi, să arătăm etichetele noastre de vinuri, care sunt foarte bune, dar şi locaţiile în care le bem! Doar aşa vom reuşi să atragem mai mulţi turişti şi la noi”, a adăugat Cristian Bunea, evaluatorul Ordinului European al Cavalerilor Vinului pe regiunea Moldova, dar şi membru al Asociaţiei Somelierilor din România. De altfel, cunoscutul somelier Sergiu Nedelea este şeful comisiei oenologice a organizaţiei din care face parte, al cărui sediu central este locul de înfiinţare al Ordinului, în oraşul Eisenstadt din Austria.

Piatra Pinului Ski Hotel & Spa, viitor complex hotelier

Certificarea OEVE de care beneficiază acum prima pensiune din Bucovina, Piatra Pinului, la doar şase luni de la inaugurare, vine ca o recunoaştere a calităţii care se remarcă de la detaliile de construcţie şi amenajare, până la serviciile oferite clienţilor.

„Pensiunea este realizată integral cu capital privat, la standarde de patru stele.

Totul este făcut la înalte standarde de calitate, de la mobilier şi uşi din lemn masiv până la gresia antiderapantă, necesară îndeosebi schiorilor care vin de la pârtie,

fiecare aspect fiind decis în urma consultării experţilor în arhitectură şi design.

Deocamdată, în zona noastră predomină turismul de weekend, când oamenii merg undeva să se relaxeze, cu familia. În condiţiile în care concurenţa în zonă este puternică, încercăm să ne diferenţiem prin calitate, atât pe partea de cazare cât şi la servicii. Consider că am reuşit, cât timp avem clienţi care în cele şase luni de existenţă, s-au întors şi a şaptea oară”, a remarcat administratorul locaţiei, Angelica Onofriesei.

Pensiunea deţine şi o zonă de spa, cu saună umedă şi uscată, jacuzzi, sală de fitness şi salină cu sare de Himalaya, amenajate la subsolul clădirii. Aceste servicii sunt incluse în cazare, la fel ca micul dejun.

La parterul clădirii funcţionează Restaurantul Ariniş (care continuă tradiţia celebrului local cu acelaşi nume din zona Gura Humorului) - cu servire „a la carte”, care este la dispoziţia tuturor doritorilor, indiferent dacă sunt cazaţi sau nu acolo.

Meniul este bucovinean cu o tentă de Alpi - minipateuri, supă de ceapă, cu preparate delicioase - coaste de porc la cuptor, aripioare la ceaun, piept de raţă, etc, iar majoritatea alimentelor de bază sunt din surse locale, de la producători autorizaţi.

Mai mult, din primăvară, Piatra Pinului are şi o superbă terasa exterioară, cu locuri de joacă pentru copii, iar planurile de dezvoltare nu se opresc aici. Pe viitor, complexul va avea şi o piscină interioară, o sală de conferinţe, dar şi un loc de joacă pentru copii, la interior.

„Este una dintre cele mai mari investiţii private din zonă, mai ales că se doreşte transformarea în complex hotelier, prin construirea unui nou corp de clădire. Dotările în camere sunt la nivel de hotel, inclusiv seif şi uscător de păr.

Alegând calitatea în locul cantităţii, pentru că ar fi putut dubla numărul de camere, proprietarii şi-au permis o extravaganţă arhitectonică - acoperişul nu este unul clasic, ci cu luminator integrat, astfel încât clădirea beneficiază la interior de lumină naturală, de sus până jos. Toţi cei care au văzut holul sunt fermecaţi - este un hotel de munte, cu spaţii deschise, care te lasă să respiri. În ideea asta sunt oferite şi servicii specifice pentru ski, cum întâlnim în Austria ori Italia, precum magazia de uscat clăparii, cu acces în hotel, prin spate, gresia folosită fiind specială, antiderapantă. Punctul forte al pensiunii este priveliştea, apropierea de pădure şi de râu. Este superb, puţine locuri au asemenea vecinătăţi”, a explicat Ana Chirilescu - consultant.

Numele complexului a fost inspirat de apropierea pe care o are de Piatra Pinului, formaţiune geologică celebră în zona Gura Humorului, mai ales după ce, prin anii ‘70, un student a descoperit acolo fosila unei vietăţi preistorice, unice în zonă, iar în urmă cu vreo opt ani, din albia râului care susură în apropiere, au fost recuperate un femur şi o măsea de mamut. Iar relieful calcaros, pădurile dese din jur şi râul ce trece prin faţa pensiunii adăpostesc încă numeroase surprize pentru vizitatori.