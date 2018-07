Şocant!

O fată în vârstă de doar 15 ani, din comuna Ostra, şi-a pus capăt zilelor, fiind găsită spânzurată într-o anexă a casei în care locuia. Cazul este unul pe cât de şocant pe atât de grav şi necesită o anchetă serioasă din partea poliţiştilor. Membrii familiei minorei susţin că fata a fost şantajată de unul sau mai mulţi tineri şi le-au predat poliţiştilor inclusiv mesaje de pe telefonul mobil al fetei, care susţin această variantă. Este al treilea caz relativ recent în care copii cu vârste fragede îşi pun capăt zilelor într-un mod înfiorător.

S-a închis în baie şi asculta muzică foarte tristă

Nicoleta mai avea trei surori şi era un copil introvertit.

Luni după-amiază, în jurul orei 15.00, membrii familiei au făcut o descoperire care îi va marca pe viaţa. Au găsit-o pe mezina familiei spânzurată în şura gospodăriei.

Mihaela, una din surorile mai mari ale Nicoletei, a povestit cum a decurs ultima întâlnire cu sora ei mai mică, cu o zi înainte de nenorocire. Atunci, Nicoleta a venit în vizită în casa unde sora ei stă împreună cu familia sa: „A venit la mine acasă, ne-am uitat la TV, am mâncat toţi la masă. Singurul lucru pe care l-am observat a fost că la un moment dat s-a închis în baie şi a ascultat o muzică foarte tristă. Atunci m-am supărat şi i-am luat telefonul mobil, i-am spus că nu are voie să asculte o astfel de muzică. Pe urmă totul a părut că revine la normal, am râs, am glumit...”

Mesajele de pe telefonul fetei, cheia anchetei

Sora mai mare spune că şi-a dat seama ce s-a întâmplat abia după nenorocire, când a găsit mesaje în telefonul fetei: „Mesajele au determinat-o, sunt convinsă, şantajul, într-un mesaj era scris <Vino la mine în 30 de minute, sunt singur acasă, vrei să afle lumea ce am eu cu tine pe telefon? Vii sau nu?>”

Telefonul a fost ridicat de poliţişti pentru cercetări.

Tatăl fetei spune şi el că a găsit pe telefonul fetei mesaje de ameninţare de acelaşi gen. Aceştia bănuiesc cine ar fi în spatele mesajelor şi aşteaptă ca poliţia să ia măsuri.

O altă sora, Paraschiva Masichevici, a relatat şi ea: „Era mai supărată, dar nu a spus nimic la nimeni. Era tăcută, ştiu că avea un prieten, dar nu avea probleme cu el, nici el nu ştie ce s-a întâmplat”.

Aşadar, indicii ale stării psihice a fetei au existat, însă din păcate nimeni nu a realizat gravitatea problemei.

Membrii familiei spun că nu ştiu cu ce a fost şantajată în realitate fata.

Prin localitate au circulat zvonuri că fata era însărcinată şi de asta s-ar fi sinucis. Acest zvon nu are însă nici un fundament. De altfel, se pare că şi medicii legişti au exclus această variantă.

Poliţiştii au deschis, conform procedurilor, un dosar penal pentru moarte suspectă. Aceştia au chemat la audieri mai mulţi tineri, pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate şi dacă în acest caz există elemente care să susţină infracţiunea de şantaj.

Vârstele fragede ale copiilor nu îi feresc pe părinţi de astfel de pericole imposibil de imaginat

Relativ recent, în ultimele luni, s-au mai înregistrat două cazuri de sinucideri la fete foarte tinere. Una avea tot 15 ani şi s-a sinucis după ce părinţii i-au luat telefonul mobil, de care devenise dependentă. Într-un alt caz, o fată în vârstă de 14 ani s-a sinucis pe fondul unei depresii puternice.

O analiză atentă a celor trei cazuri arată că fetele au dat semne clare ale unor stări psihice foarte proaste.

Psihologii spun că sinuciderile printre copii, preadolescenţi, adolescenţi, apar de regulă după un eveniment de viaţă considerat de copil foarte stresant, cum ar fi probleme mari la şcoală, o despărţire de cineva de care era îndrăgostit(ă), moartea cuiva drag, un divorţ sau un conflict familial major.

La capitolul semnale de alarmă, există riscuri mari atunci când copiii vorbesc despre sinucidere sau moarte, în general, dau de înţeles că nu vor mai fi mult prin preajmă, vorbesc despre sentimentele de lipsă de speranţă sau de vinovăţie, se retrag din compania prietenilor sau a familiei.

Alte semnale de alarmă sunt atunci când scriu sau citesc poezii ori urmăresc materiale video despre moarte, separare sau pierdere, îşi pierd interesul de a lua parte la activităţile preferate până nu demult, au dificultăţi în a se concentra şi îşi pierd interesul în general pentru orice.

Din păcate, concluzia care se trage din aceste cazuri este că vârsta fragedă a copiilor nu îi fereşte pe părinţi de astfel de pericole imposibil de imaginat.