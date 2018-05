Fără control

Poliţia municipiului Fălticeni a fost sesizată vineri seara, în jurul orei 23.40, printr-un apel la 112, despre faptul că pe strada Republicii din localitate, un autoturism a acroşat mai multe vehicule parcate. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au stabilit că în timp ce conducea autoturismul pe strada Republicii din municipiul Fălticeni, un bărbat de 47 de ani, din comuna Boroaia, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a acroşat două autoturisme parcate. Întrucât bărbatul mirosea a alcool, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care la spital i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În urma verificărilor, poliţiştii au constatat faptul că autoturismul condus de bărbatul de 47 de ani este neînmatriculat, fiind radiat din circulaţie, iar numărul de înmatriculare aparţine unui alt autoturism. Pe numele bărbatului s-a întocmit un dosar penal, sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.