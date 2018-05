A fost desemnată firma care va gestiona cafeneaua Zonei de Agrement Tătăraşi

Luni, 14 Mai 2018 (12:20:41)

Licitația de încredințare a gestiunii cafenelei Zonei de Agrement Tătăraşi a avut loc luni dimineață, la sediul Primăriei Suceava, șase firme concurând pentru a își desfășura activitatea în spațiul creat de municipalitate, timp de un an de zile.Preţul de pornire a licitaţiei a fost de 9 lei/mp/lună, adică 792 de lei lunar, pentru întreaga clădire, dar ca urmare a concurenței mari dintre cei șase competitori prețul final de adjudecare a fost de 190 lei /mp, adică aproape 17.000 de lei lunar.Firma care a câștigat licitația, oferind cel mai mare preț, este Royal Fragment, la care acţionar este Galafira Căldăruş iar administrator Andrei Ciutac.Celelalte firme care au ofertat pentru cafeneaua zonei de agrement sunt Just Seven, cu acţionari Severin şi Rebeca Tcaciuc, respectiv Ana Istrate, Lara Mob Design - acţionar Nicolae Bogdan Moscaliuc, Bucovina Catering - acţionar Adrian Ionel Munteanu, Coffee Racer Cluj - acţionari Cristian Curelariu şi Dorin Costea, precum și Ellite Tour, din Gura Humorului.Cafeneaua este amplasată la intrarea în parcul Tătăraşi şi aparţine domeniului public privat al municipiului.Conform autorizaţiilor de urbanism, cafeneaua are o suprafaţă totală de 201,64 mp, din care suprafaţa utilă este de 74,72 mp, suprafaţa de servire de 57,5 mp, grupul sanitar şi depozitul cumulând încă 17,22 mp. Suprafaţa terasei care deserveşte cafeneaua este de 104,52 mp.

