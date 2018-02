Eveniment

La Căminul Cultural Baia s-a desfăşurat vineri, 16 februarie, ultima întâlnire–spectacol din cadrul programului caravanei ”10 pentru folclor”, ediţia a III-a. Manifestarea, la care a fost prezent un public numeros, a debutat solemn prin intonarea imnului localităţii de către elevii Școlii ”Nicolae Stoleru” din Baia. Primarul comunei Baia, Maria Tomescu, le-a urat bun venit membrilor echipei ”10 pentru folclor” şi numeroaselor oficialităţi care au luat parte la eveniment. Printre oficialităţile care au răspuns pozitiv invitaţiei organizatorilor de a fi prezente vineri la Baia s-au numărat Mirela Adomnicăi, prefectul judeţului Suceava, prof. univ. dr. Mihai Dimian, rectorul Universităţii ”Ștefan cel Mare” din Suceava, primarul oraşului Broşteni, Nicolae Chiriac, primarul comunei Arbore, Dan Tiperciuc, primarul comunei Hănţeşti, Daniel Olariu, primarul comunei Dorna Arini, Ioan Moraru, primarul comunei Rădăşeni, Neculai Perju, primarul comunei Slatina, Vlăduţ Gherman, şi primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron.

Bucovina, Ardeal, Maramureş

Toţi artiştii din caravana folclorului, ediţia a III-a, au pledat, rând pe rând, în favoarea introducerii folclorului ca obiect de studiu opţional în şcolile din comună. Pentru că la Baia s-a oprit caravana folclorului în 2018, au fost pregătite foarte multe momente speciale. Interpretul de muzică populară George Finiş, reprezentantul Consiliului Judeţean Suceava în echipa ”10 pentru folclor”, a cântat, alături de Orchestra Ansamblului Artistic Profesionist ”Ciprian Porumbescu” din Suceava, piesa ”Cântecul lui Ștefan cel Mare”, pe care l-a fredonat întreaga sală. A urmat în program interpretul de muzică populară Ovidiu Homorodean, care a ridicat publicul în picioare cu interpretarea a două piese patriotice. La fel de apreciaţi şi aplaudaţi au fost şi membrii Ansamblului Folcloric ”Călineştenii Țării Maramureşului”, coordonaţi de Măriuca Verdeş, o tânără interpretă de muzică populară care a mulţumit organizatorilor pentru invitaţia de a participa o săptămână la acest proiect „de suflet, pe care îmi doresc din toată inima să-l văd transpus în practică şi în Maramureş”.

Extinderea proiectului şi în alte judeţe

Trompetistul Constantin Mândrişteanu a încântat audienţa cu două piese de mare succes din repertoriul propriu, iar poliinstrumentistul Leonard Zamă a cântat alături de unul dintre cei mai buni elevi pe care îi pregăteşte, Tudorel Boloca, din Pârteştii de Sus. Prefectul judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, a urmărit tot programul ”10 pentru folclor” desfăşurat la Baia. ”Începând din acest an, Prefectura Judeţului Suceava este partener al proiectului <10 pentru folclor>. Sunt prezente foarte multe oficialităţi, ceea ce dă o greutate şi mai mare acestui eveniment. De fiecare dată când Mihaela Bârsan va organiza un eveniment, voi fi alături de ea, pentru că este foarte perseverentă şi duce cu succes la capăt ceea ce îşi propune. De fiecare dată când face un proiect, cu toţii avem de câştigat. La ediţia a IV-a, sper să trecem graniţele judeţului. Sper să fie făcut acelaşi lucru şi în Maramureş, sper să-i vedem parteneri la anul în acest proiect, care este unic până acum la nivel naţional”, a spus Adomnicăi.

Mulţumiri

Tot începând cu acest an, proiectului „10 pentru folclor” i s-a alăturat şi Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Prezent la întâlnirea–spectacol de la Baia, rectorul Universităţii ”Ștefan cel Mare” Suceava, prof. univ. dr. Mihai Dimian, a spus: ”Mă bucur să văd atât de mulţi spectatori la Baia. Sper ca prin prezenţa dumneavoastră numeroasă, rezultatele din acest an să fie cel puţin la nivelul celor din anii trecuţi, dacă nu şi mai bune”.

La final, a avut loc un moment special susţinut de membrii Ansamblului Folcloric ”Călineştenii Țării Maramureşului”. Aceştia au cântat o priceasnă în semn de mulţumire lui Dumnezeu pentru faptul că ediţia din acest an a proiectului ”10 pentru folclor” s-a încheiat cu succes. Iulian Florea, preotul paroh al Bisericii „Sf. Dumitru” din municipiul Suceava, reprezentantul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, a concluzionat: ”Nu avem cuvinte să îi mulţumim bunului Dumnezeu pentru ajutor şi pentru succesul de care se bucură <10 pentru folclor>, un proiect iniţiat de Mihaela Bârsan şi înfrumuseţat de oaspeţii noştri de seamă din judeţele Sibiu şi Maramureş. Vă doresc post uşor şi să nu uitaţi niciodată că pacea şi dragostea sunt mai importante decât dreptatea”.

Echipa „10 pentru folclor" 2018

Cei 10 membri ai echipei din acest an sunt interpretul de muzică populară George Finiş, reprezentantul Consiliului Judeţean Suceava, profesoara Loredana Ceică, reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, Ovidiu Homorodean, interpret de muzică populară, Costinel Leonte, maestru coregraf, Alexandru Brădăţan, interpret de muzică populară, Mihaela Bârsan, realizator de emisiuni de folclor, iniţiatoarea proiectului "10 pentru folclor", poliinstrumentistul Leonard Zamă, profesorul Giani Leonte, preşedintele Alianţei Sindicatelor din Învăţământ Suceava, Angelica Flutur, interpret de muzică populară, şi Iulian Florea, preotul paroh al Bisericii „Sf. Dumitru” din municipiul Suceava, reprezentantul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

Sprijin din partea autorităţilor

Coordonatoarea proiectului ”10 pentru folclor”, Mihaela Bârsan, ne-a spus că şi-a dorit foarte mult ca ediţia din acest an să fie una deosebită. „Prin prezenţa membrilor Ansamblului Folcloric Călineştenii Țării Maramureşului şi a Măriucăi Verdeş, posibilă cu ajutorul necondiţionat al prefectului judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, prin prezenţa hunedoreanului Ovidiu Homorodean şi a lui Grigore Gherman din Bucovina de Nord am certitudinea că am reuşit să le predăm copiilor o lecţie de istorie despre Unire, despre importanţa acesteia şi despre cât de multe putem face atunci când ne unim cu toţii forţele. Acesta a fost mesajul pe care mi-am dorit să îl transmitem în anul centenarului. Vreau să îi mulţumesc din nou preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru susţinerea şi încrederea acordate proiectului <10 pentru folclor>, dar şi lui Sorin Filip, managerul Centrului Cultural Bucovina, care a mobilizat exemplar Ansamblul Artistic <Ciprian Porumbescu> din Suceava", a completat Mihaela Bârsan. Toţi invitaţii au fost acompaniaţi de orchestra suceveană, iar trupa de balet a prezentat 10 suite coregrafice, câte o suită de dansuri pentru fiecare localitate unde a poposit caravana ”10 pentru folclor”. De asemenea, Mihaela Bârsan a ţinut să precizeze că de fiecare dată când va avea ocazia îi va mulţumi primei persoane care a avut curajul să pună în practică ideea proiectului „10 pentru folclor”, preşedintele Alianţei Sindicatelor din Învăţământ Suceava, Giani Leonte.

Organizatori

Proiectul „10 pentru folclor” a fost organizat de Televiziunea Regională Intermedia, Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava şi Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava, alături de partenerii: Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Instituţia Prefectului Judeţului Suceava, Consiliul Judeţean Suceava, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, Asociaţia ”Plai străbun”, Primăria Suceava, Primăria Rădăuţi, Primăria Broşteni, Primăria Cajvana, Primăria Dorna Arini, Primăria Arbore, Primăria Hănţeşti, Primăria Slatina şi Primăria Baia. Sponsorii din acest an au fost: Fly Music Bosanci, Casa de modă Janice, Salonul de înfrumuseţare Bellisima şi Depozitul de flori ”Simfonia Florilor”.