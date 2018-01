Numire în funcţie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava are, începând de ieri, un nou şef. Potrivit informaţiilor oficiale publicate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, conducerea Finanţelor sucevene a fost preluată de Valentin Iftimescu. Acesta a ocupat, până în momentul de faţă, un post de inspector superior în cadrul Serviciului de verificări fiscale pentru persoane fizice din Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava. Prin funcţia deţinută, Valentin Iftimescu a fost unul dintre cei 12 inspectori care au avut atribuţii în controlul marilor averi.

Contactat telefonic, noul director al Finanţelor sucevene ne-a declarat că momentan nu poate oferi relaţii cu privire la numirea în această funcţie. De precizat că în cele două funcţii de şef administraţie adjunct din cadrul Finanţelor sucevene au rămas în continuare Simona Bădeliţă (colectare) şi Ovidiu Gavriliţă (inspecţie fiscală), iar trezorierul-şef este Lăcrămioara Gulei.

Noul director al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava, Valentin Iftimescu, are domiciliul în municipiul Fălticeni, iar potrivit declaraţiei de avere depusă anul trecut, deţine patru terenuri obţinute prin cumpărare, de 1.023 mp, 2.500 mp, 1.100 mp şi 666 mp, toate în comuna Râşca, toate deţinute împreună cu soţia sa. De asemenea, directorul Finanţelor sucevene mai are o casă de locuit, de 112 mp, un spaţiu comercial, de 54 mp, şi o maşină Volkswagen. Valentin Iftimescu nu are bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică sau obiecte care fac parte din patrimoniul naţional cu o valoare mai mare de 5.000 de euro şi nici alte bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi nici bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni. În declaraţia de avere nu apar nici conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, dar nici plasamente sau investiţii directe şi împrumuturi acordate cu o valoare totală mai mare de 5.000 de euro. Şeful Finanţelor sucevene a mai declarat un credit de 55.000 de euro, scadent în 2032, un card de cumpărături în valoare de 5.400 de lei, la vremea depunerii declaraţiei, precum şi o datorie faţă de o persoană fizică, de 8.000 de euro. La venituri, Valentin Iftimescu a trecut salariul anual încasat, de 53.554 de lei, precum şi alocaţiile copiilor.

Petrică Ropotă a ocupat funcţia de şef al Finanţelor sucevene mai bine de zece ani

Valentin Iftimescu a preluat funcţia de şef al Finanţelor sucevene după ce aceasta a fost ocupată, pentru mai bine de zece ani, de Petrică Ropotă. Acesta a fost numit director al instituţiei în anul 2005, fiind unul dintre cei mai longevivi şefi ai Finanţelor. Din informaţiile pe care le deţinem, începând de ieri Petrică Ropotă a fost promovat într-o funcţie de conducere în cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi. În noul post, Petrică Ropotă ar urma să coordoneze un serviciu cu responsabilităţi pe cele şase judeţe arondate direcţiei regionale, Iaşi, Suceava, Botoşani, Neamţ, Bacău şi Vaslui.