În timpul urmăririi, autoturismul a fost scăpat de sub control și a intrat în coliziune cu un gard

În urmărire

Un şofer urmărit de poliţişti după ce a fost surprins de radar cu viteză peste limită şi nu a oprit la semnalul de oprire a pierdut la un moment dat controlul direcţiei, intrând cu maşina în gardul unei case. În urma testării cu aparatul etilotest, oamenii legii au constatat că cel care a produs accidentul băuse înainte de a se urca la volan.

Întregul incident s-a derulat în cursul serii de duminică, în jurul orei 21.00, în timp ce poliţiştii din cadrul Poliţiei Vicovu de Sus supravegheau cu radarul traficul pe strada Calea Cernăuţi din oraş. La un moment dat aceştia au observat un autoturism Audi A6 care se deplasa dinspre Straja spre Vicovu de Jos, fiind înregistrat cu aparatul radar circulând cu viteza de 94 km/h în localitate.

Cel de la volan nu a oprit la semnalul regulamentar de oprire, continuându-şi deplasarea cu viteză. Urmărit de autospeciala de poliţie pe o distanţă de aproximativ 4 kilometri, la un moment dat şoferul autoturismului Audi a pierdut controlul maşinii, a pătruns cu maşina pe partea stângă a sensului de mers, după care a intrat în coliziune cu gardul unei gospodării. După ce au reuşit scoaterea şoferului din autoturism şi acordarea primului ajutor, poliţiştii l-au identificat ca fiind Adrian C., în vârstă de 29 de ani, din comuna Brodina. El a fost testat cu aparatul etilotest, care a arătat o valoare de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul rănit a fost preluat de un echipaj al ambulanţei şi transportat la Spitalul Municipal Rădăuţi, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral uşor şi i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, distrugere şi conducerea unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma audierilor efectuate de poliţişti, pe numele celui depistat la volan a fost emisă o ordonanţă de reţinere pentru o perioadă de 24 de ore, el fiind transportat sub escortă în arestul IPJ Suceava. În cursul zilei de luni, în urma audierii de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, aceştia au luat decizia cercetării în continuare a bărbatului sub control judiciar.