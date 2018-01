Curbă periculoasă

Frică şi disperare pentru o familie din Şcheia, care trăieşte zilnic cu spaima că o maşină poate intra în orice moment în gardul şi casa lor, amplasate într-o curbă periculoasă din comună.

Proprietarul, Paul Simian, se plânge că în ultimii ani a avut parte de circa 10 astfel de evenimente, în urma cărora a trebuit să suporte pagubele create de maşinile scăpate de sub control. Toate încercările de a semnaliza cu benzi reflectorizante gardul casei sau de a instala un girofar care să facă mai vizibilă gospodăria familiei s-au dovedit a fi zadarnice, un ultim accident produs luni dimineaţă distrugând din nou gardul şi stâlpul de iluminat.

Un nou accident petrecut luni a redeschis discuţiile despre găsirea unei soluţii de protecţie

Curba cu probleme se găseşte pe drumul comunal 74, care leagă comuna Şcheia de Iţcani, un drum folosit ca centură ocolitoare a municipiului Suceava şi circulat intens de vehicule de toate categoriile. Accidentele repetate s-au petrecut într-o curbă din imediata apropiere a cimitirului din comună, afectând în permanenţă locuinţa familiei Simian. Un ultim accident s-a petrecut luni dimineaţă, când şoferul în vârstă de 50 de ani al unui autocamion Volvo pentru transport lemn nu a adaptat viteza la condiţiile de drum, a frânat târziu şi a intrat cu vehiculul în stâlpul de iluminat şi în gardul casei familiei Simian.

Martorii spun că cel de la volanul maşinii de tonaj vorbea la telefon în momentul în care s-a produs impactul. ”Eu ieşeam din şură şi dintr-odată am auzit o bufnitură şi zic vai, am rămas fără lumină. Şoferul s-a dat jos şi nu avea nici o treabă. Am crezut că a păţit el ceva, dar el a lăsat telefonul şi s-a dat jos fără nici o treabă”, ne-a declarat Elena Berari, o vecină care locuieşte vizavi.

Paul Simian se plânge că de-a lungul ultimilor ani în gardul locuinţei sale au intrat nenumărate vehicule şi nimeni nu a luat nici o măsură de protecţie a casei sale: ”Au apărut ogrămadă de probleme şi nimeni nu face nimic. Am să fac eu un zid de beton aici, ca să fie treaba bună. A derapat maşina şi a dărâmat stâlpul de iluminat. Stâlpul este în curte şi am avut noroc că nu a căzut pe casă. Am montat pe gard reflectorizante, am pus un girofar albastru să pară că e poliţia. Semnalizez şi eu cum pot ca şoferii să-şi ia măsuri de siguranţă, crezând că este ceva în zonă, inclusiv maşina de poliţie, să reducă viteza şi să nu mai intre în gard. Ultimul eveniment aici a fost când a intrat pe portiţa mică o dubă, care a intrat până în curte. Dacă eram eu, copiii sau soţia în curte, ne făcea praf.”

În urma impactului de luni, stâlpul din beton s-a prăbuşit peste gardul casei, distrugându-l pe o lungime de 5 metri, iar casele din întreaga zonă au rămas fără alimentare cu energie electrică după ce cablurile s-au rupt. Şoferul autocamionului a fost amendat, controlul etilotest având un rezultat negativ.

Locatarii casei din apropierea curbei trăiesc în orice moment cu spaima unui nou pericol

Afectat de aceste accidente repetate, Paul Simian a încercat să facă diferite demersuri pentru a rezolva într-un fel problema. A luat legătura cu cei de la Drumuri Naţionale, care l-au îndrumat să ia legătura cu conducerea primăriei din Şcheia, iar de aici i s-a spus că decizia montării unui parapet de protecţie aparţine poliţiei. Până la urmă cei din conducerea Primăriei Şcheia i-au promis că se va rezolva, însă timpul a trecut fără ca nimic să se întâmple.

”La fiecare ninsoare, la fiecare ploaie mai puternică, o maşină e ori în grădină, ori în curte, ori sub fereastră. E tatăl a doi copii şi nu poate lăsa copiii să alerge sau să se joace în curte, nu se bucură de grădina de la ţară. Îi este frică să stea şi în casă, şi în curte, când stai să te relaxezi îţi bubuie stâlpul”, ne-a povestit intrigată Alina Onciu, o altă vecină.

Am luat şi noi legătura cu conducerea primăriei din Şcheia, iar primarul Vasile Andriciuc ne-a declarat: ”În primăvară vom construi în acea curbă un zid sau vom monta parapete metalice în beton, vom vedea care e cea mai bună soluţie. Important este că trebuie să facem ceva pentru protecţia stâlpului de iluminat şi a gospodăriei expuse din curba periculoasă, astfel încât să aducem linişte locatarilor din zonă.” Locuitorii din zonă speră ca în cel mai scurt timp să se găsească o soluţie pentru protejarea vieţilor şi caselor lor.